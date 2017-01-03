Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Duroub Al Hayat  
Culture

4 إجراءات جزائرية في مواجهة احتمال عودة إرهابيين من الخارج

Mardi 03 Janvier 2017
وكالات - قال مصدر أمني جزائري لوكالة الأناضول إن السلطات الجزائرية "بدأت في اتخاذ أربعة إجراءات أمنية للتعامل مع احتمال عودة عناصر جزائرية من تنظيمات إرهابية تنشط في سوريا والعراق، فرارا من الحملات العسكرية ضد تلك التنظيمات".

تلك الإجراءات، وفق المصدر، هي: تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المقاتلين لإقناعهم بستيلم أنفسهم أو التأكد من مقتلهم، وفرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة أمنية غربية، وأخيرا متابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية.

المصدر الجزائري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، مضى قائلا إن "السلطات (الجزائرية) تتعامل بمنتهى الجدية مع التهديد الذي يمثله احتمال عودة مقاتلين من أعضاء تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين إلى البلد".

كما تتخوف الجزائر، وفق المصدر الأمني، "من احتمال أن يتسلل إليها مقاتلون من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي السابقين من جنسيات أخرى من تونس والمغرب ومواطني الدول الأوروبية من ذوي الأصول المغاربية".


المصدر تابع بقوله إن "الأجهزة الأمنية (الجزائرية) تتخوف من أن تتحول الجزائر، بحكم موقعها وسط شمال إفريقيا، إلى منطقة عبور للمقاتلين العائدين من سوريا والعراق من مختلف الجنسيات الأوروبية والمغاربية".

Publié le:2017-01-03 09:11:44

festival-684328cbec0fdffecc2b427328e614b1-2017-01-03 09:11:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136304



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136304 495|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires