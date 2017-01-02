نهائيات كاس امم افريقيا 2017: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية في المنزه في غياب بن عمر والعكايشيي

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 19:37:47

- اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اول حصة تدريبية في المرحلة الثانية لتحضيراته الخاصة بنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 اليوم الاثنين بالملعب الاولمبي بالمنزه بمشاركة 21 لاعبا وغياب كل من محمد امين بن عمر واحمد العكايشي لاسباب صحية ونتتظر ان يلتحق وهبي الخزري غدا الثلاثاء بتربص المنتخب بعد الانتهاء من التزاماته مع فريقه سندرلاند الانقليزي.وخصص الاطار الفني للمنتخب التونسي هذه الحصة التدريبية لبعض التطبيقات الفنية والتكتيكية حيث تمت برمجة مباراة تطبيقية مصغرة في نصف الميدان لمعالجة التدرج الهجومي من خلال التمريرات القصيرة مع التشديد على جوانب التغطية الدفاعية.وافاد طبيب المنتخب الوطني التونسي سهيل الشلي ان في تصريح ل"وات" ان الثنائي محمد امين بن عمر واحمد العكايشي لم يشاركا في الحصة التدريبية بداعي الاصابة حيث بقيا في نزل اقامة المنتخب للخضوع الى حصص في العلاج الطبيعي حيث من المنتظر ان يعود بن عمر غدا الى التدريبات في حين سيركن العكايشي الى الراحة اليوم وغدا الثلاثاء حتى يتخلص نهائيا من مضاعفات الاصابة التي كان تعرض لها مع فريقه السعودي اتحاد جدة.ومن جانبه اوضح لاعب المنتخب التونسي فرجاني ساسي في تصريح ل"وات" ان "التربص الذي دار في اسبانيا على مدار الاسبوع المنقضي كان ايجابيا حيث تم اختبار جاهزية مختلف اللاعبين من خلال المباراتين الوديتين ضد منتخب كاتالونيا ومنتخب الباسك افرزتا بعض النقاط الايجابية واخرى سلبية من ذلك تقديم حجم لعب محترم و تسجيل 4 اهداف في حين قبلنا 6 اهداف كاملة و هذا امر سلبي يتعين علينا تداركه في المستقبل وخاصة البناء على النقاط الايجابية التي لاحت في مردود المنتخب".واشار يوسف المساكني ان "المنتخب التونسي يتطور باطراد ويكتسب اليات لعب خاصة به يجب تحسينها قبل موعد الغابون حيث نمتلك مجموعة شابة من اللاعبين يحدوها طموح شديد لتحقيق افضل النتائج".وقال ان 'المباريات الودية الاخيرة كشفت ان المستوى العام طيب وسنسعى الى تطوير المردود الجماعي نحو الافضل قبل انطلاق الجديات في الغابون.ويذكر ان المنتخب التونسي يلاقي بعد غد الاربعاء نظيره الاوغندي في مباراة ودية سيحتضنها ملعب المنزه انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا سيديرها الحكم الموريتاني اسماعيل ديالو اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب التونسي بمساعد مواطناه الشيخ بان وبابكر سار على ان يختتم زملاء ايمن عبد النور تحضيراتهم باجراء مباراة ودية يوم 8 جانفي الجاري ضد نظيره المصري .ومن جهة اخرى قرر الاطار الفني للمنتخب السماح لكل من صابر خليفة وعصام الحدادي بخوض المباراة الاستعراضية التي ستجمع بين النادي الافريقي وباريس سان جرمان يوم الاربعاء 4 جانفي الجاري بالملعب الاولمبي برادس.وكان المنتخب التونسي عاد مساء السبت المنقضي الى تونس بعد خوضه تربصا باسبانيا تخللته مقابلتين وديتين حيث فاز على نظيره الكاتالوني بركلات الترجيح 4-2 في المباراة الاولى التي اقيمت مساء الاربعاء في برشلونة بعد ان انتهى اللقاء في وقته القانوني بالتعادل 3 مقابل 3 فيما انهزم في مباراته الودية الثانية امام نظيره الباسكي في بلباو بنتيجة 1-3.