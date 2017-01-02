مريم بن حسين تعود ببرنامج ''هو و هي'' على قناة التاسعة

Lundi 02 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 18:36:04

- تعود الاعلامية و الممثلة مريم بن حسين ببرنامج جديد على قناة التاسعة عنوانه " هو و هي " ، وهو من صنف البرامج الثقافية و الترفيهية و ذلك انطلاقا من ليلة الثلاثاء 3 جانفي 2017 على الساعة التاسعة و الربع ، و قد بث موقع قناة التاسعة ومضة للبرنامج الجديد .. و يذكر ان مريم بن حسين قدمت سابقا عديد البرامج و المنوعات التلفزية و كان اخرها "عندي ما نغنيلك " اضافة الى برامج اخرى فنية و ثقافية و سياسية في اذاعات مختلفة .