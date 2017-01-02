النادي الأفريقي وباريس سان جرمان مباشرة على الوطنية الأولى

Lundi 02 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 14:47:53

- تبث القناة الوطنية الأولى مباشرة مساء الأربعاء 4 جانفي 2017 بداية من الساعة 19.00 المباراة الودية الدولية التي تجمع بين النادي الإفريقي و باريس سان جيرمانكما تبث الوطنية الأولى أجواء ما قبل المبارة من خلال أستوديو تحليلي مباشرة من الملعب الأولمبي برادس يستضيف فيه رازي القنزوعي بداية من الساعة 18.00 نخبة من المحللين الرياضيين