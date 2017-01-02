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Sport

النادي الأفريقي وباريس سان جرمان مباشرة على الوطنية الأولى

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - تبث القناة الوطنية الأولى مباشرة مساء الأربعاء 4 جانفي 2017 بداية من الساعة 19.00 المباراة الودية الدولية التي تجمع بين النادي الإفريقي و باريس سان جيرمان

كما تبث الوطنية الأولى أجواء ما قبل المبارة من خلال أستوديو تحليلي مباشرة من الملعب الأولمبي برادس يستضيف فيه رازي القنزوعي بداية من الساعة 18.00 نخبة من المحللين الرياضيين



Publié le:2017-01-02 14:47:53

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