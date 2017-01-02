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من بينهم تونسي: 4 مغاربة يقتلون بولنديّا بسبب الألعاب النارية

Lundi 02 Janvier 2017
وكالات - دارت صدامات الاحد بين الشرطة البولونية والمئات من سكان مدينة ايلك (شمال شرق)ـ، كانوا يحتجون بعنف على مقتل شاب بولندى طعنا بسكين خلال شجار اندلع ليلة رأس السنة، بينه وبين 4 مهاجرين عرب اعتقلتهم السلطات.

وقالت اغاتا كوليكوفسكا المتحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "لقد اعتقلنا اربعة اجانب اثر جريمة قتل وقعت ليل" السبت الاحد. ورفضت المتحدثة الكشف عن جنسيات الموقوفين لكن وكالة الانباء البولندية اكدت انهم من تونس والجزائر والمغرب ويعملون فى مطعم كباب فى المدينة.

وبحسب وسائل اعلام محلية فان الضحية عمد اثناء احتفاله بحلول رأس السنة بإلقاء احدى المفرقعات باتجاه المطعم مما اثار حفيظة العمال العرب الذين تشاجروا معه. وخلال الشجار اصيب الشاب البالغ 21 عاما بطعنتى سكين مما ادى الى مقتله.

وبعد ظهر الاحد تجمع المئات من سكان المدينة امام مطعم "برينس كباب" وحمل بعضهم حجارة ومفرقعات رموها باتجاهه فحطموا زجاجه ومحتوياته مطلقين شعارات عنصرية، بعدها اصطدم المحتجون مع الشرطة التى تدخلت لفضهم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة "لقد اعتقلنا 21 شخصا، انهم الاكثر عدوانية. لقد وصلت تعزيزات الى المكان والوضع يستعيد هدوءه".



Publié le:2017-01-02 13:56:59

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