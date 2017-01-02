مصر: انتحار وائل شلبى أمين مجلس الدولة السابق المتهم بالرشوة داخل السجن

Lundi 02 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-02 11:19:05

- أقدم أمين عام مجلس الدولة المصري وائل شلبي المتهم بقضية فساد على الإنتحار في السجن صباح اليوم .وللإشارة فقد ألقت الرقابة الإدارية القبض على شلبي يوم السبت 31 ديسمبر 2016 وتحقق معه بالإضافة إلى مستشارين آخرين.وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم.واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.