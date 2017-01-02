الدنمارك: اعتقال ابنة المتهمة الرئيسية في قضية الفساد في كوريا الجنوبية

Lundi 02 Janvier 2017

وكالات - اعتُقلت ابنة المتهمة الرئيسية في فضيحة الرئاسة بكوريا الجنوبية في الدنمارك، حسبما ذكرت الشرطة الكورية.

وقالت الشرطة إن جونغ يو را (20 عاما) ألقي القبض عليها بتهمة الإقامة غير الشرعية.

وتواجه والدتها، تشو سون-سيل، اتهامات باستغلال صداقتها برئيسة كوريا الجنوبية، بارك جيون هاي، من أجل تحقيق مكاسب شخصية، من بينها إدخال تشون جامعة كورية مرموقة.

وفي أعقاب أسابيع من الاحتجاجات، صوّت البرلمان في التاسع من ديسمبر/كانون الأول لصالح قرار بعزل بارك.

لكن بارك وسون-سيل اعتذرتا، غير أنهما أنكرتا الاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد طلبت مساعدة الشرطة الدولية (إنتربول) لتعقب تشون بعدما رفضت العودة للتحقيق معها بشأن دورها في الفضيحة.

وذكرت تقارير أن السلطات تعتزم تسلم تشون، المتسابقة السابقة في منتخب الفروسية الوطني.





وفي الوقت الحالي، تخضع والدتها تشو سون-سيل للاحتجاز منذ عودتها من الخارج للتحقيق معها.

وتواجه تشو اتهامات بارتكاب مخالفات عدة، من بينها إساءة استخدام السلطة والإكراه ومحاولة الإكراه ومحاولة الاحتيال.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمها بتأييد أو إلغاء التصويت بعزل بارك خلال ستة أشهر.

وحتى ذلك الحين، تبقى بارك رسميا رئيسة البلاد، لكنها جُرّدت من سلطاتها التي انتقلت إلى رئيس الوزاء، الذي كُلّف برئاسة للبلاد.



Publié le:2017-01-02 10:47:29

