بطولة قطر المفتوحة - الجزيري يواجه الالماني كولشرايبر في الدور الاول

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 10:13:53

- سيفتتح لاعب التنس مالك الجزيري موسمه الجديد بملاقاة الألماني "فيليب كولشرايبر" المصنف 32 عالميا اليوم الاثنين في بطولة قطر المفتوحة لكرة المضرب.وواجه الجزيري (المصنف 58 عالميا) كولشرايبر في مباراتين سابقا.وكان التفوق لفائدة اللاعب الألماني سنة 2012 في بطولة ويمبلدون المفتوحة 2/1 وفي ربع نهائي بطولة دبي المفتوحة للتنس 2/صفر.