المتهم بتنفيذ هجوم اسطنبول: الإعلام افترى علي

Dimanche 01 Janvier 2017

وكالات

هويات الضحايا الأجانب في هجوم اسطنبول





Publié le:2017-01-01 21:07:49

- ذكرت وسائل إعلام تركية أنها تمكنت من كشف هوية منفذ هجوم إسطنبول، الذي وقع على ملهى ليلي وراح ضحيته 39 شخصا، وقالت إنه من "كتائب تركستان"، وهي مجموعة من دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، بحسب وسائل إعلام محلية.لكن الشخص المذكور سلم نفسه للشرطة ونفى علاقته بالحادث، وطالب بمحاسبة المواقع الإخبارية التي نشرت صوره على أنه مهاجم الملهى ، وقال إنه دخل البلاد بصفته تاجراً.وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن منفذ الهجوم ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقد انطلق من منطقة "زيتينبورنو" في إسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة "أورتاكوي"، حيث هاجم الملهى الليلي برشاش من نوع "كلاشينكوف"، وقتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 آخرين ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.وكانت تقارير صحفية نقلت عقب الحادث، إن المنفذ تنكر بملابس "بابا نويل" قبل بدء هجومه. وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل، لكن رئيس الوزرءا بن علي يلدريم نفى ذلك وأكد أن الإرهابي لم يكن يرتدي ذلك الزي.أسفر الاعتداء الذي ارتكبه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول أثناء الاحتفالات برأس السنة،عن سقوط 39 قتيل أغلبهم من الأجانب ومعظمهم عرب.- قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان خمسة سعوديين قتلوا واصيب 11.- قتل ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.- قتل ثلاثة اردنيين وأصيب أربعة بجروح بحسب ما نقلت وكالة بترا الرسمية عن وزارة الخارجية.- قتل تونسيان هما رجل اعمال وزوجته بحسب وسائل الاعلام التونسية. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنسية تونسية من غير أن توضح ما إذا كانت هي نفسها زوجة رجل الاعمال.- قتل كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.- قتل ثلاثة عراقيين وفق وزارة الخارجية العراقية.- قتل ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.- قتلت اسرائيلية واصيبت أخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.- قتل هنديان هما رجل وامرأة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.- قتل بلجيكي تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.- اصيبت اربع مغربيات بحسب ما نقلت الوكالة المغربية عن السفارة المغربية في انقرة.