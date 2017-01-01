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Sport

سباحة-التونسي نجيب بالهادي رجل السباحة المفتوحة في العالم لسنة 2016

Dimanche 01 Janvier 2017
بــاب نــات - فاز التونسي نجيب بالهادي بجائزة افضل سباح في المياه المفتوحة في العالم لسنة 2016 في الاستفتاء الذي نظمته المنظمة العالمية للسباحة المفتوحة على الانترنات ونشرت نتائجه اليوم الاحد.

وجاء على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الانترنات "نجيب بالهادي رجل السنة في السباحة في المياه المفتوحة" واوردت ان "هناك عدة متنافسين على هذه الجائزة ولكن المقاييس التي تم اعتمادها هي مواصفات التاثير الايجابي وحب المغامرة والتحلي بالعزم والمثابرة التي يتصف بها سباحو المياة الحرة ... واضافت انه لا يخطر على بال احد ان تونس قد تكون من الفائزين بهذه الجائزة لكن نجيب بن مسعود بالهادي عمل بجهد لتغيير هذه الصورة.فبالهادي لم يكتف بالمغامرة حول العالم .. لكنه خلق ايضا مسارا جديدا للسباحة الحديدية في العالم والتي جلبت الانظار ".
وافاد السباح التونسي في تصريح لوات " انا سعيد جدا بهذا التتويج وهو نتاج عمل شاق قمت به خلال سنة 2016 وفي مقدمته جر اسطول متركب من 3 سفن تبلغ حمولته 100 طن وذلك بحضور مراقبين اجانب اضافة الى الارقام التي حققتها في المياه المتجمدة والباردة وهذا ما جعل المنظمة تدرجني في قائمة المترشحين لهذه الجائزة".
واضاف "انصفني الاستفتاء بفضل الاصوات التي رشحتني من مختلف انحاء العالم وهذا شرف كبير لتونس ولكل السباحين التونسيين ".
ر/إص وكان بالهادي تنافس على هذه الجائزة الى جانب 13 سباحا من جنوب افريقيا ومقدونيا وايطاليا وهولندا ووايرلندا وامريكا واليابان وبريطانيا والفليبين والمانيا.
وتسند هذه الجائزة سنويا للسباحين الذين حققوا ارقاما قياسية وقاموا بانجازت هامة في هذا المجال.



Publié le:2017-01-01 18:12:08

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