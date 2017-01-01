فرار محكومين بقضايا إرهابية في البحرين

Dimanche 01 Janvier 2017

وكالات - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن مسلحين شنوا هجوما، الأحد، على مركز للإصلاح والتأهيل، نجم عنه مقتل شرطي و"هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية".

ويقع المركز في بلدة "جو" التابعة للمحافظة الجنوبية في البحرين.



وأضافت الوزارة على حسابها في موقع "تويتر"، أن "الأجهزة الامنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين".







Publié le:2017-01-01 12:52:14

