مقتل تونسيين اثنين في الهجوم الارهابي الذى استهدف اسطنبول

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 12:04:40

- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد، عن مقتل مواطنين تونسيين اثنين في الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت مدينة اسطنبول التركية الليلة الماضية، مؤكدة أنه تم إحداث خلية بالتنسيق بين سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة باسطنبول الدبلوماسي، تتولى متابعة الحادثة والاطمئنان على سلامة التونسيين المتواجدين بتركيا.وأضافت في بلاغ لها، أن تونس تعبر في هذا الظرف الأليم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه العملية الجبانة التي تستهدف مرة أخرى مدنيين آمنين، وتتقدم بخالص عبارات التعازي لعائلات الضحايا وتعبر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.كما أعربت عن تضامن تونس الكامل مع الشعب التركي الشقيق ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لحفظ أمن بلادها، مجددة تأكيدها على ضرورة التنسيق بين كل أطراف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب التي لا حدود جغرافية أو دينية أو أخلاقية لإجرامها، ومحاصرتها وتجفيف منابعها.يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن عن مقتل ، 39 شخصا من بينهم أجانب ، عندما هاجم مسلح ملهى ليليا في اسطنبول في الساعات الأولى من اليوم الأحد، وتم التعرف حتى الآن على هوية 21 جثة.وأضاف أن خمسة مواطنين أتراك بين القتلى وأن 69 شخصا أصيبوا في الهجوم مشيرا الى أن البحث عن المهاجم ما يزال جاريا.