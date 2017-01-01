فرنسا تطرُد تونسييْن ''يشكلان تهديدا على أمنها العام''

Dimanche 01 Janvier 2017

وكالات - طردت فرنسا أمس السبت تونسيين اثنين يشكل وجودهما "تهديدا خطيرا" للنظام العام، وأرسلتهما الى بلدهما بعد خروجهما من السجن، على ما اعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو الاثنين.



وأوضح لورو في بيان نقلته "فرانس براس" أنه بعدما قضى التونسيان "عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع تتعلق بالإرهاب، تم اطلاق سراحهما هذا الصباح (السبت) من مركز اعتقالهما"، من دون أن يعطي تفاصيل حول هويتيهما.



واشار البيان الى انه صدرت في حق التونسيين قرارات وزارية بالطرد تعود الى الاول والثالث عشر من ديسمبر 2016 "نظرا الى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي".

وذكرت وزارة الداخلية أنه منذ بداية ولاية الرئيس فرنسوا هولاند في ماي 2012 تم اتخاذ 109 أوامر بترحيل "افراد لهم صلة بالإرهاب أو الإسلام المتطرف"، مشيرة الى ان ثلث تلك الاوامر تم اتخاذه عام 2016.







Publié le:2017-01-01 11:32:32



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