قتلى وجرحى في هجوم مسلح بملهى ليلي في إسطنبول

وحسب التلفزيون التركي، فقد أصيب ما بين 20 إلى 30 شخصا في الهجوم على الملهى الليلي، وأن نحو 600 شخص كانوا في داخل الملهى لحظة الهجوم
وأفاد شهود عيان أن أحد المهاجمين كان يرتدي ملابس “بابا نويل” وكان يتحدث باللغة العربية، وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.
وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.
Publié le:2017-01-01 01:14:33
Par:MENZLY (Canada )
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