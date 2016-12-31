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Tribune

بلّورة 2017 ،، خاصّ بالتونسييّن فقط

Samedi 31 Decembre 2016
بقلم / منجي بـــاكير

عام يمرّ و عام يأتي و هذا من تمام السّنن الكونية الماضية بقدر و تقدير ، و كلّ عام ليس فيه تغيير أو إضافة فإنّه يكون – سبهْللا – على أيّ فرد أو جماعة أو شعب ، و ليس المطلوب و لا من المنطقيّ أن يترقّب الواحد منّا كلّ عام نهايته ليلفّ و ليصُرّ فيه آلامه و أحزانه و إخفاقاته و يعلّق عليه أسباب فشله و تردّيه و لا من المنطقي أيضا أن يستلقي على ظهره و يظلّ ينسج الأماني و الأحلام و الطموحات التي تراوده و لا يسعى لها ليعترض بها العام المقبل و – يعوّل – عليه في تحقيقها أو ينوعّده باللعن في آخره .

للأسف نحن التونسيّون شعب (في أكثره) دأب كل العقود الماضية على فعل هذه الشّائنات عند – كلّ رأس عام – ثم نرجع أوّل العام القادم ، وسطه و آخره إلى ارتكاب نفس الحماقات التي – عوّدونا إيّها – و زيّنوها لنا و بلعنا طُعمها جهلا و تعمّدا ،،، كلّ عام بعد أن نستمع إلى ما يقوله العرّافون و المنجّمون والدجّالون بشغف وانتباه و تمنّيات زائفات ، نرجع بعدها إلى الخمول و واهيَ الأحلام و إلى الحسابات الخاطئة و التقديرات العرجاء ، نرجع إلى صناديق القمار و بلاتوهات العار و نرهن أنفسنا بين المسلسلات و – قعدات القهاوي – و تعمير أوراق القمار الرّياضي العالمي بعد أن استوفينا المحلّي أملا زائفا في ثروة قد لا يوفّرها الجهد و العمل و العلم في بلاد لا تثمّن الوقت و لا العمل و لا تقدّر العلم و العلماء و لكنّها ترفع عاليا مكانة مستعملي و مستعملات الخصور و الأرجل و عُمّار الكباريهات ...
للأسف نحن شعب يتقن الأحلام و السّهر و الفوضى و الغباء و الرّغاء ولا تعظنا الأيام و لايردّنا نُصح ناصح و لا يثيرنا تقدّم الشعوب و الأمم الأخرى ، فقط نحن نحسن القعود على قارعة التاريخ – نقشّرْ القلوب – نلعن الحظّ و نجرّم السياسات
خلاصة 2017 : لن يغيّر من حالنا و لن يحمل لنا شيئا لم نعمل من أجله أو نسعى إليه ، 2017 لن يصلح ما ضيّعناه طيلة السنين الفارطة أبدا ،،، فقط إذا نهضنا بفكرنا وغيّرنا من سلوكاتنا و ثمّنّا الوقت و العمل وحاكينا مثاليّةَ الشّعوب المتقدّمة ، ثمّ تعلّقت هممنا و همم حاكمينا في التّوق إلى الإرتقاء و الإقلاع و نزعنا عنّا سُبُل الغواية و وضعنا عن أنفسنا أغلال الرّداءة ، عندها سنضع بصماتنا على صفحات العام القادم و الأعوام التي ستليه ...



Publié le:2016-12-31 18:21:03

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2 de 2 commentaires pour l'article 136227

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 19h 05m | Par           
....Regardez cette erreur fatale commise par la CNAM - ajoutée à ses différentes bêtises de l'année dernière lorsqu'elle a confisqué les cartes des affiliés tout en continuant des prélèvements de leurs salaires - et ce le vendredi 30 décembre lorsqu'elle a refusé de délivrer des cartes de soins valables à partir du 1 janvier 2017 sous prétexte que les cartes ont fin de validité le 31.12.2016. Quel génie de suspendre le droit d'affiliés CNAM de 0 heure à environ 9 H 2017 horaire d'ouverture des guichets bureaux CNAM. Comment une société nationale réagit de cette façon ?

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 18h 58m | Par           
A mon avis il ne pas être très pessiste avec ces écrits qui ne cessent de remplir tous les pages et les écrans. Bref la société étant composée d'un ensemble d'invités qui se critiquent mutuellement. Si chacun d'entre-nous essaie d'être exemplaire et respecter l'horaire de travail tout en essayant en permanence d'assurer une bonne productivité alors la société tunisienne garantira un fort taux de croissance. Il est certain qu'il existe des employés qui dorment sur le verre de leurs bureaux et il suffit de vérifier leur faces pour s'apercevoir du nombre d'heures passées dans cette position, mais je suis certain que la majorité écrasante déploie des efforts considérables mais malheureusement sans aucun résultat. POURQUOI? C'est tout simplement à cause des nombreux bras cassés qui occupent des postes sans aucune compétence avec des conséquences néfastes sur la marche de la structure en commençant par l'anarchie de l'organisation , l'incompréhension et parfois la non application des textes de lois de façon juste et correcte . Résultat : cette anarchie confusion et incompétence à eu comme résultat le désistement de ses cadres pour répondre aux réclamations et demandes des citoyens



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