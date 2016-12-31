كأس إفريقيا للأمم-2017: منحة ب 4 ملايين دولار للمتوج باللقب

Samedi 31 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 18:17:04

- سيحصل المتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم-2017 التي ستجري بالغابون (14 جانفي الى 5 فيفري), على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار حسب الجدول الذي ضبطه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.وقد ارتفعت المنحة الجديدة المقررة للفترة الممتدة من 2017 الى 2020 والمخصصة لهذه المنافسة القارية من 85ر3 مليون دولار إلى 3ر8 مليون دولار.وسينال كل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي مبلغ 800.000 دولار عوضا عن 600.000 دولار سابقا, بينما يسلم للمنتخب المتأهل للمربع الذهبي صكا قيمته 5ر1 مليون دولار.ويحصل المنتخب المتأهل للدور النهائي على مليوني (2) دولار, مقابل 4 ملايين دولار للفائز باللقب.قبل انطلاق المنافسة القارية وانطلاقا من فرضية احتلال كل منتخب للمركز الأخير لمجموعته, قررت "الكاف" دفع مبلغ 237.000 دولار لكل اتحاد يمثل نصف المنحة المخصصة لكل منتخب يحتل الصف الرابع لمجموعته.بالنسبة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 التي تأخذ بعين الاعتبار النسخة القادمة للمنافسة, قام الاتحاد الافريقي بتسوية جدول المخلفات المالية المتعلقة بالمتعاملين الماليين (حقوق التلفزيون والإشهار).فالفريق الذي يقصى من الدور الأول لمرحلة المجموعات يتلقى مبلغ 475.000 دولار, يدفع نصفها (237.500 دولار) من طرف الكاف لكل المشاركين في النسخة ال31 في الأيام القليلة القادمة.وتحصل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث لمجموعتها على مبلغ 575.000 دولار وذلك رغم إقصائها من المنافسة.وانطلاقا من الدور ربع النهائي, سيكون نصيب كل منتخب 800.000 دولار, فيما تنال المنتخبات التي تبلغ الدور نصف النهائي 5ر1 مليون دولار.وسيحصل المنتخبان المنشطان للمباراة النهائية لدورة-2017 مليوني دولار وهو مبلغ يفوق ما تحصلت عليه البطلة كوت ديفوار في دورة 2015 فيما سيكون نصيب المتوج باللقب القاري ضعف هذا المبلغ أي 4 ملايين دولار زائد مليوني (2) دولار مكافأة التأهل للنهائي.بالإضافة إلى هذه المبالغ, ستقوم الهيئة الإفريقية بدفع مخلفات حقوق النقل التلفزيوني للمباريات التمهيدية والتي قد تدر مبلغ 350.000 دولار للمنتخبات التي أنهت هذه التصفيات في المرتبة الأولى.