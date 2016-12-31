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بحسب قوقل: الألعاب والرهان والجنس أبرز ما بحث عنه التونسيون سنة 2016

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - كشف مؤشر اتجاهات البحث الصادرة عن غوغل لعام 2016 عن أن لعبة بوكيمون وموقع الرهان الرياضي ومواقع اباحية كانوا في طليعة اهتمام المبحرين .

ويعتمد "جوجل" بقياس عمليات البحث الأكثر شيوعا، على المواضيع التي شهدت أعلى ارتفاع في حركة الزيارات خلال أطول فترة من الوقت في العام 2016 مقارنة بالعام السابق.




Publié le:2016-12-31 12:35:41

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