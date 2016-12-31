بحسب قوقل: الألعاب والرهان والجنس أبرز ما بحث عنه التونسيون سنة 2016

Samedi 31 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 12:35:41

- كشف مؤشر اتجاهات البحث الصادرة عن غوغل لعام 2016 عن أن لعبة بوكيمون وموقع الرهان الرياضي ومواقع اباحية كانوا في طليعة اهتمام المبحرين .ويعتمد "جوجل" بقياس عمليات البحث الأكثر شيوعا، على المواضيع التي شهدت أعلى ارتفاع في حركة الزيارات خلال أطول فترة من الوقت في العام 2016 مقارنة بالعام السابق.