المنتخب التونسي ينهزم وديا امام منتخب الباسك 3-1

Vendredi 30 Decembre 2016

بــاب نــات - انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الباسكي في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء اليوم الجمعة في بلباو استعدادا لنهائيات كاس الامم الافريقية الغابون-2017.

وسجل للمنتخب التونسي فرجاني ساسي (د 17) ولمنتخب الباسك الارامندي (د 6) وادروز (د 19) واووارزابال (د 43) وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره الكاتالوني بركلات الترجيح 4-2 في المباراة الودية الاولى التي اقيمت مساء اليوم الاربعاء في برشلونة بعد ان انتهى اللقاء في وقته القانوني بالتعادل 3 مقابل 3.



يذكر ان المنتخب التونسي بدأ تربصا تحضيريا يوم الاثنين في مدينة جيرونا الاسبانية (حوالي 100 كم عن برشلونة) الى غاية 30 ديسمبر الجاري استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017.

وسيخوض المنتخب الوطني خلال هذا المعسكر مباراة ودية ثانية امام منتخب الباسك يوم الجمعة 30 ديسمبر الجاري ببلباو بداية من الساعة الثامنة و45 دق مساء على ان تكون العودة الى تونس يوم السبت 31 ديسمبر الجاري.

وبعد تربص اسبانيا ستتواصل استعدادات الفريق الوطني لكاس افريقيا في تونس وذلك باجراء مباراة ودية ضد منتخب اوغندا يوم 4 جانفي 2017 بالملعب الاولمبي بالمنزه بداية من الساعة 14 و30 دق على ان تكون المباراة الودية ضد المنتخب المصري يوم 8 جانفي القادم بالقاهرة انطلاقا من الساعة 19 اخر محطة ودية تحضيرية قبل التحول الى مدينة فرانسفيل الغابونية يوم 11 من ذات الشهر على متن طائرة خاصة.

وسيخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثانية حيث سيلاقي السنيغال يوم 15 جانفي القادم ثم منتخب الجزائر يوم 19 من نفس الشهر بفرانسفيل والزمبابوي يوم 23 جانفي بالعاصمة ريبروفيل.







Publié le:2016-12-30 23:07:47

