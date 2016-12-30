مصرع 235 إرهابيا من داعش بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالموصل

Vendredi 30 Decembre 2016

وكالات - لقي 235 مسلحا من التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه « الدولة الإسلامية » (داعش) مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة والتحالف الدولي, في محاور عمليات الموصل الشرقية والشمالية والجنوبية, في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل المتواصلة منذ أكثر من شهرين.



ونقلت مصادر إعلامية عن قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق عبد الأمير رشيد يارالله, قوله أن « القوات بالمحور الشمالي تمكنت من تحرير مصنع (أدوية الحكماء) و(مجزرة بعويزة) و(مزارع الدواجن) بالكامل جنوب (تلكيف) بشمال الموصل ».

وأضاف أن قوات « مكافحة الإرهاب » أحرزت بالمحور الشرقي في الساحل الأيسر للموصل تقدما باتجاة حيي (القدس2) والكرامة وتواصل عملية تطهير المناطق التي تسيطر عليها ».

وأوضح أنه في المحور الجنوبي بالموصل, توغلت قوات الشرطة الإتحاديه والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش في أحياء (السلام والانتصار والشيماء) وتمكنت من السيطرة على عدد من البنايات وتواصل عمليات التطهير.

وأشار إلى أن داعش حاول الهجوم على القوات العراقية بالمحور الشمالي للعمليات, وتمكنت القوات من تفجير ست سيارات مفخخة والسيطرة وتفكيك سيارة سابعة مفخخة, وقتل أكثر من 70 إرهابيا بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولي.

وقال أن قوات « مكافحة الإرهاب » دمر سيارتين مفخختين وثالثة مزودة برشاشين وقتلت أكثر من 50 إرهابيا, بينما قتلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة 95 إرهابيا ودمرت 15سيارة مفخخة وسيارة مزودة رشاش ثقيل ومستودع كبير للأسلحه في حي الانتصار وقتلت قيادي بالتنظيم ومعاونه.



وتمكنت طائرات الجيش العراقي من تنفيذ 12 طلعة جوية قتلت خلاها 20 إرهابيا, كما تمكنت القوة الجوية من تنفيذ أربع طلعات استطاعت من خلالها تدمير سبع ورش تفخيخ ومخازن أسلحة ومدفع 155 مم بالإضافة إلى تدمير منصه صواريخ.

وكان الناطق بإسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعماني, قد أعلن أمس الخميس عن انطلاق المرحلة الثانية لإكمال تحرير الساحل الأيسر من مدينة الموصل شمال العراق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.



Publié le:2016-12-30 22:10:21

