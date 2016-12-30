اشتباكات متفرقة وغارات جوية رغم اتفاق الهدنة في سوريا

Vendredi 30 Decembre 2016

وكالات - عكرت اشتباكات بين الحكومة السورية والمعارضة صفو الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ ليل الخميس إلى الجمعة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره في بريطانيا، إن محافظة حماه، شمالي البلاد، شهدت اشتباكات عنيفة وغارات جوية.

وأضاف المرصد أن وادي بردى، الذي يسيطر عليه المعارضون في ضواحي دمشق، تعرض أيضا للقصف، إلا أن الجيش السوري نفى ذلك.

ولم ترد أي تعليقات من طرف روسيا وتركيا الراعيتين للاتفاق.

وقد استثني من اتفاق وقف إطلاق النار كل من تنظيم الدولة الاسلامية، وجبهة فتح الشام، ووحدات حماية الشعب الكرية.

ويرمي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بفضل التنسيق الروسي التركي، إلى التحضير لمحادثات سلام تحتضنها أستانة، عاصمة كازاخستان، الشهر المقبل.

وكانت تقارير عن نشوب اشتباكات وردت في غضون ساعات من بدء سريان الاتفاق منتصف ليل الخميس إلى الجمعة (العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش).



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات سورية نفذت 16 غارة على الأقل ضد مقاتلي المعارضة في ريف حماة الشمالي، يوم الجمعة.



Publié le:2016-12-30 21:12:40

