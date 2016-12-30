توميـّـــات النداء

Vendredi 30 Decembre 2016





Publié le:2016-12-30 12:14:48

ان كان للنهضة توميّة في وقت قد فات، فللنداء اليوم ولسنين باقية توميات. مجلس قد ازدان بالحماقة والغباء و الكوارث و الويلات، و اسطوانة مشروخة تعزف لمن مات، ونحيب و عويل على قبر دون رفات. هنا تكتشف خداع المظاهر وحب الذات، و قلة الفهم و زلة اللسان و أسوأ العبارات، ثم الاستنجاد بالقديم و الانتصار للنمط وللشهوات. هنا لا حديث عن مشاغل من قدّمهن للانتخابات، ولا علم لهنّ بما قد يحدث أو حدث و فات.تعالوا نستمع لما تطلقه الأفواه والثغرات، جئنا لنمنع الارهاب وختن البنات، اما الاولى فهذا جهد تبذله الدولة بثبات، وقد اعلنت أن الارهاب مرفوض فعجّلت بالاحتياطات. و أما الثانية فهي من هوس ما استعمل في الحملات، والحال ان بلادنا تنكر هذا الامر قبل قدوم البايات. تعالوا أيضا نتبيّن مستوى الديمقراطية والحريات، في فكر من تنصّب من التوميات. لا أقبل برئيس "اسلامي؟؟" و لو جاء بالانتخابات، هكذا تنسفن دستورا ما زال حبره يسيل على الورقات. و فلان الوزير متعصب ظلامي جهلوت يروّج للدغمائيات، وفي الغد نقاسمه الأريكة و كأنّ الخطر قد فات.أمّا من تحدثت عن احداث قطب قضائي للارهاب في احدى القنوات، فأشاروا عليها انّ القطب موجود فاستفيقي من السبات، فأردفت أن يجب تفعيله في الآت، فنهروها بلطف أنّه مفعّل و قراره بّات.مصائب اذا تكلمن واذا سكتن أحدثن لخبطة وضجات. لقد كانت تومية البلهاء فريسة للانتخابات، وقد أدلت بدلوها لبرهة ثم غابت لسنوات، فكيف السبيل مع ما استنسخ منالتوميات؟آمنّا بالتناصف ليقتسم الحمل الأولاد والبنات، وتزدهر المواطنة في بلد عانى الآهات، ثم ليرقى شعبا حملته الامهات، فتستحسن تنشأته و رعايته ثم تحدد له الأولويات. هنّ عين العقل و أهل لحجج المنطق سواء كنّ محجبات أو سافرات، ولكن ما جاد به النداء من الأخوات، بعيدات عن السياسة و الديمقراطية آلاف الكيلومترات، مجرد طنين تسمعه فغريك بعسل المنحلات، ولكنه يعسوب يعلم الله وحده غاية خلقه و ما حباه من صفات.