غضب في هولندا بعد فيديو لأطفال يعلمهم شيخ الصلاة

Vendredi 30 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-30 11:22:47

- غضب متنوع في هولندا هذه الأيام، بعد ظهور فيديو بطله إمام مسجد يعلم أطفالا هولنديين الصلاة.مدرستهم أرسلتهم ضمن نظام في المناهج التعليمية بهولندا، يحث طلاب المدارس على زيارة مدارس للأقليات المقيمة للتعرف إلى ثقافات طلابها، إلا أن الإمام حوّل زيارة الصغار إلى "حصة دعوية" طبقا لما ورد في الفيديو ، مع أنه قديم منذ عام، لكنه ظهر "يوتيوبيا" وإعلاميا الأربعاء الماضي فقط، وحين علم به ذوو التلاميذ الصغار، انتفضوا غاضبين ومحدثين ضجة وصلت إلى البرلمان والإعلام، وعبرت الحدود إلى وسائل إعلام دولية، منها صحيفة Express البريطانية، حتى في إيطاليا أيضا وغيرها.في الفيديو، بحسب الوارد عنه في الإعلام الهولندي وغيره، يظهر الإمام "مولانا طاهر وجيد حسين نوراني" وهو يجهد لتعليم التلاميذ الذين فصلهم ذكورا إلى اليمين وإناثا إلى اليسار، الركوع والسجود، ونجد بعضهم فرحا بما كان يقول، بل ظهرت فتيات صغيرات يتراقصن ابتهاجا بما غريب عليهن، ثم أوضح لهم على مرأى من معلمتهم الواقفة خلفهم، كيف يؤم إمام المسجد الصلاة وهم خلفه راكعون وساجدون، مؤكدا على ضرورة ملامسة الجبين للأرض وبسط اليدين عليها لإتمام السجود.