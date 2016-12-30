Publié le:2016-12-30 13:17:41
النادي الصفاقسي يشارك في دورة البحرين الودية من 13 الى 23 جانفي
Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - سيتحول النادي الرياضي الصفاقسي يوم 12 جانفي الى البحرين للمشاركة في دورة دولية ودية لكرة القدم من 13 الى 23 جانفي بمشاركة عدد من الفرق على غرار الزمالك المصري ودينامو بوخاريست الروماني ولوزان السويسري وفريق الباطن السعودي والقادسية السعودي وبونيودكور الأوزبكي ... وكان فريق عاصمة الجنوب تلقى دعوة للمشاركة في هذه الدورة الودية التي كانت مقررة مبدئيا من 6 إلى غاية 15 جانفي قبل ان يتم تاجيل انطلاقها الى موعد 13 جانفي وتتنزل مشاركة الفريق التونسي في هذه الدورة ضمن مواصلة النادي لاستعداداته خلال فترة توقف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على خلفية مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها انغولا من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 .
Publié le:2016-12-30 13:17:41
Publié le:2016-12-30 13:17:41
festival-133dcd22941f9a98e89e8242db81f928-2016-12-30 13:17:41
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Par:jamjam (Tunisia )
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