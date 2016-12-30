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Sport

كأس إفريقيا 2017: مدرب مصر يعلن عن قائمة أولية ب 27 لاعبا

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلن الاطار الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني "هيكتور كوبر" عن قائمة اولية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الغابون الشهر المقبل.
ويعود المنتخب المصري إلى أجواء المنافسة الإفريقية بعدما فشل في بلوغ النهائيات خلال الدورات الثلاث الاخيرة.
واستعاد ''الفراعنة'' توازنهم وأصبحوا فضلا عن تأهلهم إلى موعد الغابون من أقوى المرشحين لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بعد انطلاقتهم القوية في التصفيات.

وضمت قائمة مصر استعدادا لكأس إفريقيا 27 لاعبا هم - عصام الحضري - شريف إكرامي- أحمد الشناوي - محمد عواد - أحمد فتحى - أحمد المحمدي - عبد الله السعيد - محمد عبد الشافى - إبراهيم صلاح - أحمد دويدار - أحمد حجازى - محمد الننى - محمد صلاح - مروان محسن - عمر جابر- محمد إبراهيم - سعد سمير - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمود عبد المنعم كهربا - محمود حسن تريزيغيه - على جبر - كريم حافظ - رمضان صبحى - عمرو وردة - حمادة طلبة - أحمد جمعة.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية للمنتخب 23 لاعبا فقط وبالتالي سيتم استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية بعد المباراة الودية المقبلة أمام المنتخب التونسي يوم 8 جانفي في القاهرة وقبل التحول الى الغابون.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد حذر المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا من التأخر في إرسال قائمات المنتخبات النهائية للعرس الإفريقي عن موعد 4 جانفي مؤكدا أنه في حالة حدوث تجاوزات فإنه سيفرض عقوبات على المخالفين بدفع غرامات مالية تقدر ب19 ألف دولار بالإضافة الى تقليص عدد اللاعبين المشاركين من 23 لاعبا إلى 21 فقط.

Publié le:2016-12-30 13:05:11

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