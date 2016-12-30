Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhadi Belkhayat - Ya Dak El Insane  
Sport

رونالدو يرفض الانتقال للبطولة الصينية مقابل 300 مليون يورو

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - قال "جورجي منديس" وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الاسباني إن أفضل لاعب كرة قدم في العالم رفض عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 300 مليون يورو (315.
24 مليون دولار).
وفي حديثه إلى قناة "سكاي" الايطالية خلال وجوده في "دبي" لحضور حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" قال "منديس" إن "العرض الصيني يتضمن راتبا سنويا لرونالدو بقيمته 100 مليون يورو.

ونقل عن "منديس" قوله "جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو. " وأضاف وكيل الأعمال قوله " لكن المال ليس كل شيء. ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة له.
كريستيانو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين. " وأردف منديس "السوق الصينية سوق جديدة. يمكنهم شراء الكثير من اللاعبين لكن مرة أخرى من المستحيل أن ينطبق هذا الأمر على رونالدو.


" وتأتي أخبار العرض الصيني بعد تأكيد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم "كارلوس تيفيز" إلى "شنغهاي شينهوا" الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84 مليون يورو وكذلك انتقال لاعب الوسط البرازيلي "أوسكار" من تشيلسي الانقليزي إلى "شنغهاي سيبح" مقابل نحو 60 مليون يورو حسب التقديرات الإعلامية أيضا.


Publié le:2016-12-30 08:38:45

festival-ee28fc74d73b30f3c63cfd722f5d0168-2016-12-30 08:38:45
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136164



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13085,6

  • (28/12)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43166 DT        1$ =2,34803 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/12)   375,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136164 165|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires