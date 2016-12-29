Radio Babnet Tunisie  On Air: Nadem Ghazali - cocktail  
Médias

بالفيديو: كواليس برنامج عائشة ... جورج وسوف يطرد الجمهور

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - بثت برنامج" بالعربي" على قناة " ام بي سي"مشاهد من كواليس تصوير حلقة البرنامج التونسي "عائشة "الذي يبث في قناة التاسعة.
رابط الفيديو

وحسب المشاهد التي بثتها القناة فقد قام الفنان " جورج وسوف" بطرد جمهور برنامج " عائشة" لانه لم يكن قادرا على سماع نفسه حينما يقوم بالغناء.

كما رفض الفنان جورج وسوف الالتزام بقواعد البرنامج واختار ان يغني كما يريد ما ادى الى الغاء عدد من الفقرات.
كما أظهرت مشاهد الكواليس الحب الكبير من قبل الجمهور لجورج وسوف وصل الى حد البكاء.


سمير الوافي لعائشة :"المليارات وحدها لا تصنع و لا تشتري موهبة"
من ناحية أخرى دافع الاعلامي سمير الوافي عن الاعلامية عائشة عثمان ضد الهجمة التي تتعرض لها من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن أن زوجها هو من قام بدفع مبلغ المالي للفنان جوجر وسوف حتى يقوم بحوار تلفزي مع قناة التاسعة.

و قال الوافي " من حق زوج المذيعة عائشة أن يمول برامجها ويكون لها منتجا وسندا...فمن يمولها زوجها أشرف وأنظف من كثيرات يمولهن عشيق أو عابر سرير...ومن كثيرين تمولهم مخابرات وأجهزة وسفارات ولوبيات اشترت ضمائرهم وبرامجهم."

و في هذا الاطار نصحها بأن "المليارات وحدها لا تصنع ولا تشتري موهبة و الميكروفون الذهبي لا يصنع مذيعا ناجحا وقلم من ذهب لا يصنع كاتبا كبيرا".

و قال لها "جميل أن نشتري الستديو الضخم والضيوف الكبار والديكور الأغلى لكننا نعجز عن شراء حب الناس، و لكن عملك وحده هو من يقهر الجميع و الموهبة هي الأغلى في هذا الميدان و بعدها مرحبا بالانتاج المكلف الذي يسهل العمل".

Publié le:2016-12-29 13:59:00

festival-9317d9227c0bff46239c8d01cf64b870-2016-12-29 13:59:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136127



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136127 4695|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires