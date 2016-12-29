بالفيديو: كواليس برنامج عائشة ... جورج وسوف يطرد الجمهور

وحسب المشاهد التي بثتها القناة فقد قام الفنان " جورج وسوف" بطرد جمهور برنامج " عائشة" لانه لم يكن قادرا على سماع نفسه حينما يقوم بالغناء.
كما رفض الفنان جورج وسوف الالتزام بقواعد البرنامج واختار ان يغني كما يريد ما ادى الى الغاء عدد من الفقرات.
كما أظهرت مشاهد الكواليس الحب الكبير من قبل الجمهور لجورج وسوف وصل الى حد البكاء.
سمير الوافي لعائشة :"المليارات وحدها لا تصنع و لا تشتري موهبة"
من ناحية أخرى دافع الاعلامي سمير الوافي عن الاعلامية عائشة عثمان ضد الهجمة التي تتعرض لها من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن أن زوجها هو من قام بدفع مبلغ المالي للفنان جوجر وسوف حتى يقوم بحوار تلفزي مع قناة التاسعة.
و قال الوافي " من حق زوج المذيعة عائشة أن يمول برامجها ويكون لها منتجا وسندا...فمن يمولها زوجها أشرف وأنظف من كثيرات يمولهن عشيق أو عابر سرير...ومن كثيرين تمولهم مخابرات وأجهزة وسفارات ولوبيات اشترت ضمائرهم وبرامجهم."
و في هذا الاطار نصحها بأن "المليارات وحدها لا تصنع ولا تشتري موهبة و الميكروفون الذهبي لا يصنع مذيعا ناجحا وقلم من ذهب لا يصنع كاتبا كبيرا".
و قال لها "جميل أن نشتري الستديو الضخم والضيوف الكبار والديكور الأغلى لكننا نعجز عن شراء حب الناس، و لكن عملك وحده هو من يقهر الجميع و الموهبة هي الأغلى في هذا الميدان و بعدها مرحبا بالانتاج المكلف الذي يسهل العمل".
Publié le:2016-12-29 13:59:00
Par:hamedmeg (Tunisia )
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