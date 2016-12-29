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أردوغان: الولايات المتحدة تدعم التنظيمات الإرهابية

Jeudi 29 Decembre 2016
وكالات - كد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية التي تقتل المظلومين.
وقال أردوغان في حفل توزيع جوائز المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية أن " الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية التي تقتل المظلومين"

وأضاف إردوغان، أن الجيش السوري الحر ليس تنظيما إرهابيا والولايات المتحدة الأمريكية قدمت له الدعم معنا في البداية"، مشيرا إلى أن هم "يدعون أننا نقدم الدعم لتنظيم "داعش" وهم يكذبون".

وأوضح إردوغان، أن "التنظيمات الإرهابية لا بد وأن تلدغ من يغذيها". وشدد على أن تركيا عضو في حلف الناتو وينبغي الوقوف إلى جانبها.



Publié le:2016-12-29 12:48:34

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