كرة اليد-مقابلة دولية ودية : تونس تفوز على منتخب الباسك 28-25

وانتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 17-17 يذكر ان المنتخب التونسي شرع يوم الاثنين 26 ديسمبر في تربص في اسبانيا بقيادة المدرب حافظ الزوابي الى غاية 30 من نفس الشهر تحضيرا لبطولة العالم.
ويخوض المنتخب الوطني مباراة ثانية مع نفس المنافس غدا الخميس على الساعة 19 و30 بمدينة بيلباو الاسبانية.
وبعد العودة من تربص اسبانيا يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لبطولة العالم فرنسا 2017 بداية من 2 جانفي بالحمامات حيث سيشهد هذا التربص التحاق كل من وائل حلوز وعصام تاج بعد التعافي من الاصابة.
ويتحول المنتخب الوطني يوم 5 جانفي الى كرواتيا لإجراء مقابلتين وديتين مع المنتخب الكرواتي يوم 7 جانفي ومع منتخب مونتينيقرو يوم 8 جانفي قبل التحول الى فرنسا يوم 11 جانفي حيث ستكون أول مقابلة في بطولة العالم لحساب المجموعة الثانية يوم الخميس 12 جانفي على الساعة 17:45 مع مقدونيا بمدينة ماتز.
وتتالف المجموعة الثانية كذلك من اسبانيا وسلوفينيا واسلاندا وانغولا.
اللقاء الودي الاول : تونس/الباسك 28-25 (الشوط الاول: 17-17): الهدافون : التومي (1)، باشا (2)، بنور (6)، بوغانمي (8)، الصانع (6)، سعيد (1)، حسني (1)، شويرف (2)، السوسي (1).
Publié le:2016-12-28 23:36:25
Par:amor2 (Switzerland )
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