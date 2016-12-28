تسيب الادارة أم فشل الرئيس والحكومة!؟

Mercredi 28 Decembre 2016





Publié le:2016-12-28 22:12:10

ارواح بشرية تزهق كل سنة، بسبب الحوادث المرورية في تقاطعات السكك الحديدية، وتنتشر نفس العوامل، والاسباب تتكرر بنفس الطريقة، والاهمال بات مفزعا من الجميع، الى حد ان القصد الاجرامي صار تقريبا جليا.مئات مفترقات الطرقات مع السكك الحديدية، بلا حواجز او حواجزها معطلة، واضواءها لا تشتغل، وطرقات وسكك في حالة خطيرة، والموت يلوح برأسه كل لحظة، ولا جواب لمن تنادي، من سلط جهوية ومحلية وامنية وتجهيز، اما السلط المركزية ففي عالم اخر، والوزراء ورئيس الحكومة والرئاسة فمنشغلون بالقضايا الهامشية والمهاترات اليومية، والحزب الذي يرأس الحكومة والبرلمان في فوضى كاملة والمعارك بين قياداته.قمة الاستهانة من الادارة والدولة بمواطنيها، بل ان تونس تعتبر من المحارق في مجال حوادث الطرقات، والمواطن حياته لا تسوى شيئا في اعين حكومة غارقة في الاستعراضات، اليوم في مؤتمر وطني للشباب فلكلوري، وقبل ذلك رئيس حكومة يزور محولات اتضح منذ اول مطر انها مختلة التصميم، وغير بعيد قبل اسابيع وزير النقل في قطار جديد معد سلفا لاستظهار واقع وردي لا علاقة له بالواقع الحقيقي.في يوم واحد حادثين الاول في جبل الجلود، بخمسة قتلى وعشرات الجرحى، والثاني بقفصة بقتيل وعديد الجرحى، وخسائر مادية كبيرة، وفزع أكبر وافدح، ليطل علينا رئيس حكومة عبر "وات" مؤكدا انه "كلف" وزير النقل ووزيرة الصحة لمتابعة الفاجعة الاولى، قبل ان يتم اعلان عزل الرئيسة المديرة العامة لشركة السكك الحديدية (التي تحال بطبيعتها للتقاعد بعد بضعة اشهر)، وليطل علينا بالتوازي رئيس الجمهورية في مستشفى الحروق ببن عروس متفقدا الجرحى، قبل ان يخرج للاعلام راميا المسؤولية على الادارة وحتى الاعلام.تنصل واضح من المسؤولية بعد اخلالات باتت فظيعة، تتحملها اعلى السلط من رئاسة وحكومة قبل غيرها، فتعريض حياة المواطنين للهلاك الداهم، في مواضع ومستويات مختلفة وبطرق متكررة، لا يمكن بحال القاء مسؤوليته في اتجاه واحد وفي مستوى مركزي او ادنى، والعجز عن حماية حياة المواطنين، سواء في صفاقس عبر اختراق غريب، او في المهدية بغرق جماعي دون انقاذ، واليوم بطريقة مريعة، يثير بالفعل وبجدية عالية مسؤولية السلط العليا السياسية والاخلاقية قبل ذلك واساسا.رئيس الجمهورية الغائب على حقيقة الاوضاع، والذي لا نشاهده الا نادرا جدا في الجهات، وقد بات متخصصا في الزيارات الدولية، ومنعزلا على مواطنيه وما يعانوه، وحتى تنقله للترحم على حشاد اول الشهر فقد تعطلت معه الحياة العامة في العاصمة لنصف يوم تقريبا لضمان مروره، الرئيس عجز عن تقديم الاجابات وتفسير ما تم، وكانت ردة فعله متشجنة بل وعنيفة واثارت استهجان الجميع، والبعض اثارت ضحكه في وضع مأساوي، فالموقف بالفعل هيتشكوكي درامي هزلي في نفس الوقت.حامي الدستور والسلطة الاعلى في البلاد، القى مباشرة المسؤولية على الادارة والاعلام، ورفض الاجابة عن اسئلة الصحفيين، ورمى على احدى القنوات (التاسعة) بسخطه الكبير، وتهكم عليها بشكل مقرف، بشكل ذكرنا في عهود البايات والقرون الغابرة، متوجها لصحفي الفضائية التونسية الذي استفسر عن "القرارات": "شكون تكلم" ولما عرّفه الصحفي بقناته (التاسعة) رد عليه "حقك ماكش موجود لهنا.. لا التاسعة ولا الثامنة ولا الخامسة.. شنوة القرارات!؟.. احنا ما جيناش هوني بش ناخذو قرارات.."..اما الصحفي الاخر الذي ذكر الرئيس بان "ارواح الناس تتطلب انو الدولة تتخذ اجراءات لمزيد حماية ارواح الناس"، فقد رد عليه حامي حرية التعبير والساهر على ضمانها بكل حدة: "وهو كذلك ما فهمتنيش اش قاعد نقول..!!؟؟".. مسترسلا "يا اولادي ثبتو ارواحكم عيب عليكم.. راو كيف تتكلموا تشوشوا على الراي العام.. يلزم قبل ما نتكلموا الا ما نثبتوا في الامور".. ولما ذكره الصحفي "احنا حبّيناك انت توضح سيد الرئيس ويكون خطابك اوضح للراي العام" صفعه اعلى هرم السلطة "انت ما فهمتوش!؟.. اذا انت ما فهمتوش موش لازم.."!!!! مردفا "خوذ (...) .. انت زادة مانا قناة؟؟"..سياسة اتصالية بالية استبدادية وهرسلة للصحفيين وتجاهل لحق المواطن في معرفة اجوبة حكومته ورئاسته، بل عجز فاضح في مجابهة الواقع الكارثي، في الوقت الذي يعرف ابسط مواطن اخلالات الوالي والمعتمد ورئيس البلدية في الصدد وشركة السكك الحديدية والامن الذي لا يراقب والفساد الذي شاب الصفقات واستشرى في كل المناحي، وتريد الحكومة والرئاسة ان تظهر لنا بمظهر غير العارف بالاخلالات الفاضحة، وابعد من ذلك طمس خراب المنظومة والسياسات واخفاقات التسيير الوزاري والحكومي تخطيطا وتسييرا ورقابة.حادث كشف حقيقة الوضع القاتم في هذا البلد، والتسيير الاعتباطي السائد، وردة فعل المسؤول التي اظهرت بشاعة في الجواب، وداست حرية التعبير بشكل صارخ، واثبتت ان المسؤول يجيب ليطمس الحقائق ويضلل الراي العام، ولا يمتلك لا الجواب بعد الفاجعة والمحاسبة واتخاذ القرارات المستوجبة ولا التحرك لتلافيها قبل وقوعها، ولا مراجعة الامور بشكل علمي واعادة هيكلة الامور لحماية حياة المواطن المهددة من كل المناحي وفي كل حين.(*) قانوني وناشط حقوقي