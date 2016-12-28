المنتخب التونسي يفوز وديا على منتخب كاتلونيا الاسباني في برشلونة بركلات الترجيح

Mercredi 28 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 21:49:36

- فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره الكاتالوني بركلات الترجيح 4-2 في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء اليوم الاربعاء في برشلونة استعدادا لنهائيات كاس الامم الافريقية 2017 التي ستقام في الغابون.وانتهى اللقاء في وقته القانوني بالتعادل 3 مقابل 3.وسجل اهداف المنتخب التونسي الثلاثة اللاعب يوسف المساكني (د 18 ود28 ود66).وذلل منتخب كاتالونيا في مناسبتين النتيجة بواسطة جرار مورينو (د 33) وسارجيو غارسيا (د70) قبل ان يعادل النتيجة بواسطة خوان فاردو (د 78).وفي حصة الركلات الترجيحية سجل اهداف المنتخب التونسي كل من فرجاني ساسي وشمس الدين الذوادي وسعد بقير وصابر خليفة فيما اخفق لاري عزوني في التسجيل.وتمكن الحارس رامي الجريدي من التصدي لركلتين.يذكر ان المنتخب التونسي بدأ تربصا تحضيريا يوم الاثنين في مدينة جيرونا الاسبانية (حوالي 100 كم عن برشلونة) الى غاية 30 ديسمبر الجاري استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017.وسيخوض المنتخب الوطني خلال هذا المعسكر مباراة ودية ثانية امام منتخب الباسك يوم الجمعة 30 ديسمبر الجاري ببلباو بداية من الساعة الثامنة و45 دق مساء على ان تكون العودة الى تونس يوم السبت 31 ديسمبر الجاري.وللاشارة لم يتسن لبعض لاعبي المنتخب التونسي الالتحاق بتربص اسبانيا بسبب التزاماتهم مع انديتهم شان الظهير الايسر للاهلي المصري علي معلول ومتوسط الميدان الهجومي لسنرلاند الانقليزي وهبي الخزري.وستتواصل الاستعدادات لكاس افريقيا بعد تربص اسبانيا في تونس وذلك باجراء مباراة ودية ضد منتخب اوغندا يوم 4 جانفي 2017 بالملعب الاولمبي بالمنزه بداية من الساعة 14 و30 دق على ان تكون المباراة الودية ضد المنتخب المصري يوم 8 جانفي القادم بالقاهرة انطلاقا من الساعة 19 اخر محطة ودية تحضيرية قبل التحول الى مدينة فرانسفيل الغابونية يوم 11 من ذات الشهر على متن طائرة خاصة.وسيخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثانية حيث سيلاقي السنيغال يوم 15 جانفي القادم ثم منتخب الجزائر يوم 19 من نفس الشهر بفرانسفيل والزمبابوي يوم 23 جانفي بالعاصمة ريبروفيل.