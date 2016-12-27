النجم السحلي : الفرنسي هوبار فيلود يعوض فوزي البنزرتي

Mardi 27 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 22:07:31

- اعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي مساء يوم الثلاثاء انها انفصلت عن المدرب فوزي البنزرتي وعينت مكانه الفني الفنرسي هوبار فيلود لمدة موسم ونصف بداية من غرة جانفي 2017.واوضح النجم الساحلي حامل لقب البطولة على صفحته الرسمية في شبكة التواصل فيسبوك "ان الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي تثمن المجهود الكبير الذي قام به المدرب القدير فوزي البنزرتي طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق وتشكره على الإنجازات التي تحققت معه".واضاف ان "الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي تعلم عن نهاية التعاقد مع المدرب الكبير فوزي البنزرتي بالاتفاق بين الطرفين متمنين له مزيدا من النجاح و التألق في عالم التدريب".يذكر ان فوزي البنزرتي الذي كان درب النجم الساحلي سابقا تولى الاشراف على الفريق مجددا في اوت 2014 وقاده الى الفوز بلقب بطولة الرابطة الاولى المحترفة في الموسم الماضي. لكن النتائج السلبية التي سجلها الفريق في مرحلة الاياب للموسم الحالي وخاصة الهزيمة التي مني بها في نهاية الاسبوع الماضي خارج ميدانه امام النادي البنزرتي (0-1) ادت الى القطيعة بين الطرفين.ويحتل بطل تونس المرتبة الثانية للمجموعة الاولى للرابطة الاولى برصيد 23 نقطة بفارق اربع نقاط عن النادي الصفاقس المتصدر (27 نقطة) ومتقدما على اتحاد بن قردان بنقطة وعلى النادي البنزرتي بنقطتين.يذكر ان الفرق الثلاثة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى مرحلة التتويج.ويملك المدرب الجديد هوبار فيلود تجربة واسعة في التدريب في فرنسا والمغرب العربي وافريقيا. وبعد ان بدا مسيرة التدريب في بلاده في نهاية الثمانينات تولى تدريب المنتخب الطوغولي قبل ان يدرب فرق حسينية اغادير المغربي والملعب التونسي واتحاد الجزائر العاصمة ونادي قسنطينة الجزائري ثم تي بي مازمبي الكونغولي.واحرز مع الفريق الكونغولي هذا الموسم كاس الاتحاد الافريقي كما فاز معه ببطولة جمهورية الكونغو في نفس الموسم وكذلك الكاس الافريقية الممتازة على حساب النجم الساحلي.ويملك في رصيده ايضا لقبي بطولة الجزائر مع وفاق سطيف سنة 2013 واتحاد الجزائر العاصمة سنة 2014 وستتمثل المهمة الاولى لهوبار فيلود مع النجم الساحلي في الترشح الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة الاولى هذا الموسم في الجولتين المتبقيتين من المرحلة الاولى اللتين ستقامان بعد مشاركة المنتخب الوطني في كاس افريقيا للامم 2017 التي ستنظمها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري.