الدورة 49 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز من 13 الى 16 جانفي 2017

Mardi 27 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 19:41:43

- تنطلق الدورة 49 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز يوم 13 جانفي 2017 لتتواصل الى غاية 16 من نفس الشهر تحت شعار /مهرجان الصحراء عمق تراثي ومخزون سياحي/.وذكر مدير المهرجان الشريف بن محمد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة انه سيتم خلال هذه الدورة الاحتفاء بمائوية ابن الجهة الاديب الشاعر محمد المرزوقي.واضاف ان صحراء دوز ستكون مسرحا لانشطة فكرية وثقافية متنوعة، فضلا عن تنظيم عديد الملتقيات الادبية والشعرية وسباق لجمال الصحراء واحياء عادات العرس التقليدي بالجهة واشار الى ان هذه الدورة خرجت عن النمطية بجعل هذا المهرجان مفتوحا على امتداد شهر كامل (20 ديسمبر الى 20 جانفي) حيث انتصبت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة خيمة تنشيطية للتعريف بهذا المهرجان،علاوة عن العروض التي ستقام بساحة "حنيش" بدوز كما ستكون هذه الدورة مناسبة لاحياء المخزون التراثي والموروث الشعبي لهذه المنطقة بما تختزله من ذاكرة وسير شعبية وتقاليد ومخيال يروي عادات اليومي والمحافل والمناسبات "للمرازيق".وسيخصص يوما 11 و12 جانفي للاحتفال بمائوية الشاعر محمد المرزوقي من خلال تنظيم ندوة فكرية حول سيرته وشعره بحضور العديد من الادباء والشعراء ورجالات الفكر وتؤثث البرمجة ايضا عديد العروض الفنية الشعبية للفروسية والسهرات الموسيقية الفولكلورية الى جانب تنظيم معرض للكتاب ومعرض للتمور وعرض عديد الافلام الوثائقية وتقديم عدة ورشات فنية يشار الى ان مهرجان دوز الذي يعود تاريخ انطلاقه الى سنة 1910 يعد مناسبة تتيح للزائرين اكتشاف بوابة الصحراء الكبرى "دوز" التي شهدت تعايش مختلف الحضارات في هذا المكان عبر مرالعصور .