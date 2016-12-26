صمت القصور

Lundi 26 Decembre 2016





Publié le:2016-12-26 22:37:21

لنترك لبرهة من الزمن الشهادة و المقاومة و حماس و القسام وفلسطين جمعاء و نحتسب فقط قيم المواطنة والانتماء للوطن العزيز الذي كان مهدا لثورة الكرامة والحرية. لنتحدث عن الدستور الذي لم يجف حبره يعد والذي دوّن بالبند العريض " تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون"،ثم لننادي بأعلى صوت :أين قصور القرار من كل هذا؟ وهل صدرت بيانات تليق بمقامهمفتنصف حق المواطن التونسي محمد الزواري الذي اغتيل أمام بيته في وضح النهار بتدبير خارجي كما ذكرت أغلب مصادر التحقيق الى حد الآن.تذكروا الايطالي ريجينيذلك الشاب الذي زار أرض مصر الانقلاب فاختفى صداه ليوجد مقتولا بعد فترة. تلكأ نظام الانقلاب في اعلان موته و ربطه بالارهاب أول الأمر ولكن ايطاليا تلك الدولة الضاربة في المدنية و المواطنة حركت كل قصورها وجمعت برلمانها ثم استدعت سفيرها و قررت معاقبة الفاعل وان كانت دولة بأسرها وقد تصل الى تجميد العلاقات وربما تعلن الحرب أو تصفية الفاعلين لحظة معرفة الحقيقة. ذلك هو المواطن في بلد المواطنة في التاريخ الحديث و ذاك هو المرادف لــ"وامعتصماه" في التاريخ الوسيط لمّا أسر الروم امرأة مسلمة فهب المعتصم بالله بجيش عرمرم لنجدتها ولو بحدّ السيف.ماذا ينتظر الشعب الذي خرج في صفاقس بعشرات الآلاف والأهالي الذين حنّت قلوبهم لمّا رأوا ذاك التضامن مع أهل الشهيد فعظموا ما قدمه للمقاومة ودعوا له بالقبول عند ربه ليسكنه فراديس الجنان. ماذا ينتظر الشعب الكريم في كامل أرجاء الوطن من قصور قرطاج و باردو و القصبة غير تقديم واجب العزاء كما يفعل حكام الدول المدنية الفرنكفونية ودول المواطنة الأنغلوسكسونية و الدول التي آمنت بحق الانسان فحفظته على أرضها و رعت مصالحه لمّا كان خارجها.حتى قصر "مونبلزير" لم يبادر صراحة بمثل هذا الواجب ولولا بيانه اليتيم الباهت و مواكبة بعض قياداته موكب التأبين لخلنا أنه بات يتنكر كغيره لحق المواطنة وما تعنيه من واجبات الدولة و الجماعات والأحزاب نحو أهاليها.ليست النباهة في تحميل جهة ما عملية الاغتيال أو اتهام لوبي خارجي أو طرف داخلي بالتخطيط أو الاعداد للجريمة النكراء أو استعجال التحقيق أو الحكم بدل القضاء بل اللوم والعتاب الشديد يصيب القصور التي خيّرت الصمت حتى بعد انقضاء عطلة آخر الاسبوع و اعتبرت أنّ الأمر بات من الماضي دون أن تنظر بعين الرحمة و الشفقة لأهل الفقيد و ذويه وتطمئن المواطنين بأنها تحمي الحمى برا و جوا و بحرا وأنها رصدت الاخلالات التي يمكن أن تكون سببا للحادثة و ستعمل بخطى حثيثة على استصلاحها.يهمّ المواطن البسيط والعبقري والمخترع و الزوالي ورجل الأعمال وكل أطياف الشعب الكريم أن يحسّ بالتفاف قصور القرار نحو أهل البلد في كل مصيبة تصيبهم فيقاسمونهم الحزن بتنكيس الأعلام أو برقيات التعزية أو الزيارة الميدانية أو الخطاب الصريح الواضح الذي يأخذ بيد الثكالى والأرامل والأيتام. كما يهمّ المواطن أيضا أن يقاسمه الحكام أفراحه و أعياده ليكونوا منهم فيشتد الأمرعلى الأعداء فيتحصّن الوطن و يستقر حاله ما شاء الله. كذلك روت كتب التاريخ قصص المصلحين في بلدانهم و روت أجهزة الاعلام الحديث أخبارا تأتي من الغرب يلتحم فيها الحاكم والمحكوم فيكونون وحدة صماء حتى تخالهم فردا لا تفرقه المصائب ولا الأحزان بل يكتسب قوته و قوّته من ازدهار الأوطان.