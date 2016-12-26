كوريا الجنوبية تستعين بالجيش لإعدام دواجن في أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور

Lundi 26 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-26 12:19:48

- استعانت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بالقوات المسلحة للمشاركة في أكبر عملية لإعدام الدواجن تشهدها على الإطلاق مع استمرار انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور وأمرت بذبح 1.6 مليون من الطيور في المناطق المتضررة خلال 24 ساعة.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في بيان أن بذبح الدفعة الأخيرة من الطيور يرتفع إجمالي عدد ما تم ذبحه إلى 26 مليونا خلال انتشار المرض الذي تأكد للمرة الأولى في 18 نوفمبري. وبعد ظهور الحالات الأولى اتخذت إجراءات صحية لكنالفيروس انتشر.وكان جيش كوريا الجنوبية فيما سبق يحرس المنشآت المتأثرة بالمرض لكن وزارة الزراعة قالت إنه يساعد حاليا في إعدام الطيور وتطهير المزارع لتسريع وتيرة عمليات الذبح. وأضافت أن استكمال إعدام الطيور الذي تم الإعلان عنه فيما سبق كان يستغرقما بين يومين وثلاثة أيام نتيجة لنقص القوة البشرية.وبعد الانتشار السريع لسلالة إتش5إن6 من الفيروس رفعت سول درجة التأهب لإنفلونزا الطيور إلى أعلى مستوى ممكن للمرة الأولى. وتأتي الاستعانة بالجيش وسط مخاوف من انتشار للفيروس في مختلف أنحاء شمال شرق آسيا بينما تسعى كل من اليابان والصينللحد من انتشار إنفلونزا الطيور.وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 78 في المئة من الطيور التي تم ذبحها في كوريا الجنوبية من الدجاج.ولم ترصد سيول أي حالات إصابة بشرية منذ 18 نوفمبر بينما أكدت الصين وقوع أول حالتي وفاة بين البشر بسلالة إتش7إن9 من إنفلونزا الطيور.