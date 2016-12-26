تمكين عصام تاج من راحة تتواصل الى يوم 2 جانفي المقبل

وقرر الاطار الطبي والفني للمنتخب تمكين تاج من الراحة للتعافي كليا من الأوجاع التي خلفتها هذه الاصابة وبالتالي لن يتمكن من التحول مساء اليوم الى اسبانيا حيث يجري المنتخب الوطني 2 مقابلات ودية مع منتخب مقاطعة الباسك الاولى يوم 28 ديسمبر على الساعة 19:00 والثانية يوم 29 ديسمبر على الساعة 19:30 بمدينة بيلباو الاسبانية.
وبعد العودة من تربص اسبانيا يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته لبطولة العالم فرنسا 2017 بداية من 2 جانفي المقبل بالحمامات حيث سيشهد هذا التربص التحاق كل من وائل حلوز وعصام تاج بعد التعافي من الاصابة.
وتتحول العناصر الوطنية يوم 5 جانفي الى كرواتيا لإجراء 2 مقابلات ودية مع المنتخب الكرواتي يوم 7 جانفي ومع منتخب مونتينيقرو يوم 8 جانفي فيما سيكون التحول الى فرنسا يوم 11 جانفي حيث ستكون أول مقابلة في بطولة العالم يوم الخميس 12 جانفي على الساعة 17:45 مع مقدونيا بمدينة ماتز.
وفيما يلي تذكير بقائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في تربص اسبانيا : حراس المرمى : مروان مقايز، مكرم الميساوي ومروان السوسي لاعبي الدائرة : مروان شويرف وجهاد جاب الله جناح أيمن : أيمن التومي، أسامة حسني، طارق جلوز جناح أيسر : أسامة البوغانمي، رفيق باشا منسق : صبحي سعيد ظهير أيمن : أمين بنور، أنور بن عبد الله ظهير أيسر : مصباح الصانعي، محمد السوسي، اسكندر زايد، خالد الحاج يوسف.
Publié le:2016-12-26 16:06:15
Par:Kakis Rafik (Germany ) Par Mobile
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