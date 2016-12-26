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Sport

صالح الماجري لاعب دالاس مافريكس : نجحت في كسب ثقة المدرب بصفة تدريجية

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - شدد لاعب كرة السلة الدولي التونسي صالح الماجري على ان " بدايته مع فريق دالاس مافريكس ضمن البطولة الامريكية المحترفة كانت صعبة " حيث لم يشارك في أغلب المباريات خلال موسمه الأول مع الفريق .. قبل ان يتمكن من " كسب ثقة المدرب تدريجيا " بعد ان استغل على افضل وجه الفرص التي أتيحت له للبروز والتالق...

واشار الماجري في تصريح لاحدى المحطات الاذاعية الخاصة مساء امس الاحد انّ سنة 2016 " كانت عموما سنة طيّبة على الصعيد الرياضي" كما عبر اللاعب السابق للنجم الساحلي عن " أمله في أن تكون سنة 2017 أفضل من سابقتها سواء في صفوف المنتخب الوطني أو مع فريقه الامريكي" مؤكدا انه " يطمح إلى تقديم موسم جيد خلال السنة المقبلة مع فريقه مافريكس بهدف إقناع مسؤولي النادي بتمديد عقده أو ابرام عقد جديد مع فريق آخر في بطولة ان بي اي ..
وفي سياق متصل قال الماجري " إنّ مشاركته في بطولة امم افريقيا لكرة السلة المقبلة قد تكون الأخيرة على اعتبار أنّ البطولة ستقام مرة كل 4 سنوات بداية من 2017 " مشيرا الى انه " حصد مع المنتخب التونسي لقب كاس افريقيا وتأهّل إلى الدور نصف النهائي في مناسبتين.. "



Publié le:2016-12-26 09:02:06

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