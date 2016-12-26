المهندس أمل تونس ... المهندس الرمز محمد الزواري مثالا

Lundi 26 Decembre 2016





Publié le:2016-12-26 09:00:17

تحت شعار المهندس أمل تونس، إنعقد في 22 أكتوبر 2016، يوم المهندس تحت قبّة قصر المؤتمرات بالعاصمة. كان تجمّعا مهيبا، تقاطر عليه المهندسات والمهندسون من أقاصي جهات البلاد وأدانيها، حيث قدموا فرادى وجماعات ومن كل فجّ عميق، للمشاركة في هذا اليوم الذي شهد عودة الروح إلى الجسم الهندسي وكأنه طائر الفينيق الذي يُبعث من رماده من جديد. غصّت فضاءات قصر المؤتمرات بما رحُبت، ولم تتسع لكل الوافدين الذين قضّى بعضهم الليلة أمام البوّابات حتى لا تفوتهم فرصة وشرف المشاركة في هذا اليوم الحدث من تاريخ عمادة المهندسين التونسيين. الغائب الأبرز كان رئيس الحكومة، المهندس الذي آثر التحول إلى الوطن القبلي للمشاركة في تظاهرة كشفيّة عوض الإصغاء إلى مشاغل مهندسي تونس في يومهم الوطني، والذي كان ينعقد أمام عتبات مكتبه. علاوة على ذلك فقد أعتذر جلّ المهندسين، من رؤساء الحكومات ما بعد الثورة، لتلبية الدعوة والحضور لتسلّم تكريم زملائهم وعمادتهم، عرفانا بدورهم في تسلّم مسؤولية إدارة شؤون البلاد في ظروف صعبة وقيادتها إلى برّ الأمان لمّا كان الوطن على كفّ عفريت، بالرغم أنهم لم يقدّموا شيئا للهندسة ولا للمهندسين. وسائل الإعلام لمعت بدورها بمقاطعتها شبه الكاملة لفعاليات يوم المهندس ولم تر نفعا في الاستجابة إلى دعوة عمادة المهندسين التونسيين التي تنافح عن دور ومكانة أكثر من خمسين ألف مهندس هم عماد البلاد وركيزة اقتصادها، ولا قدّرت فائدة من إيصال صوت المهندس التونسي لعموم شعبه في طرحه لنفسه كصانع الأمل لوطن يعتصره اليأس والقنوط.التهميش والتعتيم كان إذا سيّد الموقف في استمرارية غريبة ومريبة لسردية السياسة التي تمّ انتهاجها تجاه الهندسة والمهندسين منذ انبعاث الجمهورية الأولى.يوم الخميس 15 ديسمبر، أفاق التونسيون على خبر اغتيال المهندس الطيّار محمد الزواري من طرف يد الغدر والإجرام الدولي من أمام منزله. أنبرى الإعلام الذي قاطع يوم المهندس والذي شنّ من قبل ذلك حملة شعواء، هدفها ترسيخ فكرة لدى الرأي العام، مفادها أن هناك رابطا وثيقا بين التكوين الهندسي وتبنّي الفكر الإرهابي. طلع علينا المحللون والخبراء من فطاحل التطرف الإيديولوجي وأدعياء التنوير وممتهني التضليل وباثّي الفتن ومروّجي الأراجيف ليلقّنونا ما تم تلقينهم به سابقا ، بأن الحادثة عاديّة ولا تعدو أن تكون أكثر من جريمة قتل ولا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى اغتيال سياسي أو علمي. ما لبثت المجموعة الصوتية بقيادة المايسترو النافذ أن إرتبكت لما تبنّت المقاومة الفلسطينية رسميا، المغدور كأحد قيادتها والمشرف على برنامج تطوير برنامج طائرة أبابيل، التي كان لها دور أساسي في تعديل كفّة توازن الردع المنخرم إبّان حرب العصف المأكول، لفائدة فلسطين لما تداعى الشقيق قبل العدوّ للنيل من غزّة أرض العزّة. لم يدم ارتباكهم طويلا، إذ نظروا ثم عبسوا وبسروا ثم أدبروا واستكبروا فقالوا إن هذا إلا إرهابي أشر، أنخرط في منظمة إرهابية وليس له على تونس من فضل وكان عليه أن يوجّه جهوده وعلمه لخدمة وطنه عوض المساهمة في الإرهاب العالمي، كبرت كلمة تقيأتها أفواههم. الحملة الإعلامية المسعورة كانت لها تداعياتها، حيث إتسمت المعاملة مع زوجة الفقيد السورية المنشأ في الفترة التي تلت الجريمة، بالفضاضة وسوء المعاملة وكأنّ فاجعتها في وطنها وفي زوجها ليست بالكفاية، وعليها أن تزر وزر زوجها فيما اقترفت يداه.بداية تحرّجت الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وحتى رفقاء درب الأمس من إصدار مواقف رسمية، خوفا من أن يتمّ وصمهم بتبني الإرهاب والإرهابيين، وشُيّع الفقيد إلى مثواه الأخير في جنازة أقل ما يقال عنها بأنها همّشته حتى في رحلته الأخيرة من هذه الدنيا الفانية. أنتظر الجميع حتى تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأتضح أن التوظيف السياسي في هذه الحادثة أصبح مُجد ومُجز وشهد الجميع الهرولة العظيمة، كلّ يريد أن يكون في الصورة. في المحصلة وجب القول في هذا الصدد بأن الأعمال بخواتيمها والأمور بمآلاتها وكما يقول المثل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي مطلقا.الفقيد المهندس الرمز محمد الزواري كان في حياته الحافلة بالبذل والعطاء قدوة بكل المقاييس:- هاجر طريدا من بلده لأنه لم يرض الدنيّة ورفض الرضوخ للاستبداد الذي مسخ الهوية والذهنية التونسية وأصابها بالذهان الذي يعاني منه الكثير منّا بمستويات متفاوتة.- كابد في طلب علم نافع في المهجر بعيدا عن الأهل والأحبة عملا بمبدأ أطلب العلم ولو في الصين.- وحّد في عائلته المصغّرة مغرب الأمّة بمشرقها حيث تزوج التونسي من شامية.- جاهد مدافعا بعلمه وعمله على قضيّة الأمّة المركزية ولم يتورط في صراعاتها الداخلية التي تمزّق أوصالها وتقوي من شوكة أعدائها وتخدم مصالح المتربصين بها، حيث غادر أرض الشام التي آوته وحضنته من قبل، لما ضربتها الفتنة الكبرى.- واصل كرعه للعلوم وتحصيله للدرجات العلمية عملا بمبدأ أطلب العلم من المهد إلى اللحد، حيث كان يحضّر لرسالة الدكتوراه لما طالته الأيدي الآثمة.- نشر تكنولوجيا الطائرة بدون طيار بين شباب تونس من خلال جمعية نادي طيران الجنوب، لكي نتمكن يوما من المسك بناصية العلوم الحديثة ولا نُضطر إلى القبول بتواجد قوات أجنبية على تراب هذه الأرض الطيّبة والولّادة، لتشغيل هذه النوع من الطائرات في حربنا ضدّ الإرهاب.- برهن للجميع على أنّ لنا من الطاقات والكفاءات الهندسية لإرساء اقتصاد مُصنّع ذو قيمة مضافة وتشغيلية عالية كما نصّ على ذلك البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وفي انتظار إرادة سياسية ناجزة، يبقى منوالنا الاقتصادي مرتكزا على فنادق خاوية على عروشها وعلى استهلاك لا يقابله إنتاج وعلى الاقتراض من أجل تسديد الرواتب.- عمل طول عمره بصبر وصمت وأناة بعيدا عن الأضواء، مستكنفا عن الجاه والمناصب ومتجشما المصاعب والمخاطر حتى لبّى نداء ربّه.لم يقتصر العطاء والإحسان على حياة الفقيد فحسب بل ارتبطت فاجعة موته بخير كثير:- جرت عملية فرز أمام الملأ، كانت فرصة جديدة لتعرية القوى المتصهينة التي تشكل الطابور الخامس لأعداء الأمة والوطن من بين ظهرانينا،- خرست بعد ذلك الأصوات الناعقة التي تجرّأت على وصم كل نَفَس هوياتي أو نضال وطني أو توجّه ديني أو مطالبة باستحقاقات ثورة الحرية والكرامة، بالإرهاب.- عاد لتونس إشعاعها في محيطها العربي والإسلامي حيث أصبحت على كل لسان بعد أن خفت بريقها إبّان تراجع ثورة الحرّية والكرامة،- توحّدت بعد تردّد قصير كل القوى الوطنية والسياسية المتصارعة والمتدابرة، حول إدانة الجريمة النكراء.- تنامى زخم الحراك الإصلاحي التي نبت في رحم الثورة من جديد، وعاد المطلب الشعبي الدّاعى لتجريم التطبيع مع الكيان الغاصب على واجهة الأحداث، والذي شهدنا أوج عنفوانه في مليونية صفاقس.- تمّ إعادة تعديل بوصلة القوى الوطنية نحو القضايا المصيرية بعيدا عن سفاسف المواضيع وما أشتبه علينا من الأمور حتى لا يكون بأسنا بيننا شديد، بينما يرتع أعداءنا في عقر دارنا دون حسيب ولا رقيب.- تمّ إقرار إصلاحات أمنية لعل أهمّها إحداث جهاز استخباراتي جامع، يُحصّن الوطن بعد أن أصبح مرتعا للمخابرات الأجنبية وساحة مفتوحة لتنفيذ الأجندات المشبوهة ضدّ مصالح الوطن والأمّة.سلام عليك أيها المهندس الرمز، نحسبك ارتقيت عند الله شهيدا في مقام عليين، كثيرون في أرجاء الوطن والأمّة يغبطونك على مكانتك ولعلّهم منهم من سيتّخذك قدوة وسينتهج نهجك وسيسير على دربك، بأمثالك يرجع الأمل في مستقبل أفضل من واقع الرداءة الذي نعيشه.