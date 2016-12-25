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نتنياهو يستدعي السفير الأمريكي في إسرائيل

Dimanche 25 Decembre 2016
وكالات - ستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السفير الأمريكي في إسرائيل دان شابيرو، للمشاورة، على خلفية موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مصدر مقرب من نتنياهو، في تصريح لـ"نوفوستي"، أن "نتنياهو استدعى شابيرو للتحدث".

وكان نتنياهو قد استدعى، في وقت سابق من اليوم، سفراء الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما فيها روسيا، وعقد اجتماعا مع كل سفير على انفراد.

وفي بيانه عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد، اتهم نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإعداد مشروع القرار الذي مرره مجلس الأمن الجمعة الماضية، بعد أن كان من المعتاد أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد ذلك النوع من القرارات الخاصة بإسرائيل. ويطالب القرار إسرائيل بوقف تام وفوري لكل أعمال الاستيطان في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". من جانبها أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ترفض القرار وأنها غير ملتزمة بما جاء فيه.



Publié le:2016-12-25 22:28:35

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