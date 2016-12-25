كسرى:بدائل في زيارة للمعالم الطبيعية والتراثية لجهة كسرى

وقام أهالي المنطقة بتلوين المدرج الحجري بالرموز الأمازيغية مما أعطى للموقع جمالية نوعية أما عن المخزون التراثي والحضاري لجهة كسرى الأمازيغية فقد زار الجمهور متحف كسرى للتراث التقليدي وتعرفوا على عالم الفخاريات والجرار الكبيرة والمتنوعة في الوظيفة والحلي التقليدي وعالم الزواج والختان والوقاية من القوى الشريرة والأكلات الشعبية وعدة أبواب خشبية قديمة على طول طرقات كسرى وتحتاج منطقة ككسرى لمزيد التعريف بها وإدراجها ضمن المسالك السياحية الوطنية والعالمية نظرا لغناء ميراثها الثقافي والأثري وللجمعية العديد من المحطات القادمة لتواصل اكتشاف جهاتنا الداخلية ,
Publié le:2016-12-25 21:51:34
Par:falfoul (Tunisia )
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