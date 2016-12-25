المنتخب التونسي يجري اول حصة تدريبية على درب التحضير لنهائيات الغابون 2017

Dimanche 25 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-25 20:54:18

- اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الفرنسي البولوني هنري كسبرجاك مساء اليوم الاحد اول حصة تدريبية احتضنها ملعب قمرت استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017.وشارك في هذه الحصة الاولى 20 لاعبا اغلبهم من العناصر المحلية بالاضافة الى الثلاثي لاري عازوني ويوسف المساكني وصيام بن يوسف حيث سيتحول هؤلاء غدا الاثنين بداية من الساعة الثامنة صباحا الى اسبانيا حيث سيجري نسور قرطاج تربصا اعداديا ستتخلله مباراتان ضد كل من منتخب كاتالونيا يوم الاربعاء 28 ديسمبر الجاري ببرشلونة انطلاقا من الساعة السابعة مساء ومنتخب الباسك يوم الجمعة 30 من ذات الشهر ببلباو بداية من الساعة الثامنة و45 دق مساء على ان تكون العودة الى تونس يوم السبت 31 ديسمبر الجاري.وسيعرف وفد المنتخب التونسي الذي سيشارك في تربص اسبانيا التحاق كل من نعيم السليتي ومحمد علي اليعقوبي وايمن عبد النور واحمد العكايشي قبل مباراتي منتخبي كاتالونيا والباسك.وكان المدرب هنري كسبرجاك قد وجه الدعوة للاعب النادي البنزرتي سليمان كشك للمشاركة في رحلة اسبانيا تحسبا لكل السيناريوهات بعد تعرض الظهير الايسر للنجم الساحلي غازي عبد الرزاق الى اصابة في لقاء الجولة الاخيرة.ويذكر ان بعض لاعبي المنتخب التونسي لم يتسن لهم الالتحاق بتربص اسبانيا بسبب التزاماتهم مع انديتهم شان الظهير الايسر للاهلي المصري علي معلول ومتوسط الميدان الهجومي لسنرلاند الانقليزي وهبي الخزري.وسيواصل زملاء محمد امين بن عمر تحضيراتهم في تونس بعد انقضاء تربص اسبانيا وذلك باجراء مباراة ودية ضد منتخب اوغندا يوم 4 جانفي 2017 بالملعب الاولمبي بالمنزه بداية من الساعة 14 و 30 دق على ان تكون المباراة الودية ضد المنتخب المصري يوم 8 جانفي القادم عل ارض الكنانة انطلاقا من الساعة 19 اخر محطة ودية تحضيرية قبل التحول الى مدينة فرانسفيل الغابونية يوم 11 من ذات الشهر على متن طائرة خاصة.ويخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كاس امم افريقيا المرتقبة ضمن المجموعة الثانية حيث سيلاقي السنيغال يوم 15 جانفي القادم ثم منتخب الجزائر يوم 19 من نفس الشهر بفرانسفيل والزمبابوي يوم 23 جانفي بالعاصمة ريبروفيل.