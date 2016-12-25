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الداخلية المصرية : ايقاف صحفي بقناة الجزيرة بتهمة التخطيط لاثارة الفتن ونشر الاخبار الكاذبة

Dimanche 25 Decembre 2016
وكالات - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم الاحد عن ضبط صحفي بقناة الجزيرة القطرية مكلف ببتنفيذ مخطط لاثارة الفتن ونشر أخبار كاذبة.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » اليوم الأحد: « توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة »، على حد ما جاء في البيان.

وأضاف البيان: « أمكن تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويدعى محمود حسين جمعة ( مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة ) » .. و » قام المذكور بعقد عدة لقاءات مع مسؤولي القناة تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة ».
في المقابل قال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد إن بيان وزارة الداخلية هو أول تصريح رسمي من قبل السلطات بشأن اعتقال محمود، مضيفا أن « العديد من المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية أصدرت بيانات للمطالبة بالإفراج عن الزميل وشقيقيه، ومنها المعهد الدولي للصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود والمرصد العربي لحرية الإعلام »، بحسب ما أورده موقع قناة الجزيرة.
كانت محكمة مصرية قد قضت بالإعدام غيابيا على اثنين من صحفيي الجزيرة في ماي الماضي بتهمة تسريب وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة لدولة قطر فيما أمر الرئيس المصري بالعفو عن صحفيين اثنين آخرين بالجزيرة في سبتمبر بعد صدور حكمين بالسجن 3 سنوات عليهما.



Publié le:2016-12-25 20:11:23

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1 de 1 commentaires pour l'article 135937

Mandhouj  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 22h 15m |           
النظام المصري في حالة هلوسة، و تأمر على كل صوت حر .

الحرية لمحمود حسين جمعة.



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