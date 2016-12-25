اسامة الوسلاتي: التتويج بلقب افضل رياضي في استفتاء ''وات'' ليس بالامر الهين و مسؤوليتي اضحت مضاعفة

Dimanche 25 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-25 21:08:46

- شدد لاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي المتوج بلقب افضل رياضي في استفتاء "وات" لسنة 2016 والذي تم الاعلان عن نتائجه امس السبت على ان "الحصول على المركز الاول في استفتاء كبير بهذه القيمة ليس بالامر الهين ولم يكن امرا سهلا بل هو نتيجة تضحيات كبيرة وتتويج اولمبي سيبقى راسخا في ذاكرة الرياضة التونسية ".واشار الوسلاتي في تصريح اليوم الاحد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "التتويج بجائزة افضل رياضي 2016 في استفتاء عرف مشاركة اكثر من 200 اعلامي وخبير في مجال الرياضة يؤكد احقيتي بهذا الانجاز الذي كان صعبا في نفس الوقت بتواجد اسماء لامعة شان لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد وائل جلوز ولاعب التنس مالك الجزيري.ولهذا فان التتويج اسعدني كثيرا وسيحملني مسؤولية مضاعفة في مستقبل الرهانات".وحول المواعيد القادمة اوضح اسامة الوسلاتي المتوج بالميدالية البرونزية في الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو انه "سيشارك في شهر جانفي القادم في دورة دولية بالولايات المتحدة الامريكية كما ستكون لي في سنة 2017 عديد المواعيد الاخرى مثل بطولة العالم للتايكواندو بكوريا الجنوبية وعدد من الجوائز الكبرى واتمنى ان يكون يحالفني الحظ لاسيما في بطولة العالم ".وانهى الوسلاتي قائلا "امل ان يكون النجاح من نصيبي خلال السنة القادمة وان احافظ على لقب افضل رياضي للموسم فهو شرف كبير لكل رياضي في تونس".ويذكر ان لاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي توج بلقب افضل رياضي لعام 2016 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بعدما تحصل على 707 نقاط متقدما على لاعب التنس مالك الجزيري (682ن) ولاعب كرة اليد وائل جلوز (518ن).