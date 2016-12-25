Radio Babnet Tunisie  On Air: Med Abdelwahab - Bafakker Filli Nassini  
Sport

اسامة الوسلاتي: التتويج بلقب افضل رياضي في استفتاء ''وات'' ليس بالامر الهين و مسؤوليتي اضحت مضاعفة

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - شدد لاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي المتوج بلقب افضل رياضي في استفتاء "وات" لسنة 2016 والذي تم الاعلان عن نتائجه امس السبت على ان "الحصول على المركز الاول في استفتاء كبير بهذه القيمة ليس بالامر الهين ولم يكن امرا سهلا بل هو نتيجة تضحيات كبيرة وتتويج اولمبي سيبقى راسخا في ذاكرة الرياضة التونسية ".

واشار الوسلاتي في تصريح اليوم الاحد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "التتويج بجائزة افضل رياضي 2016 في استفتاء عرف مشاركة اكثر من 200 اعلامي وخبير في مجال الرياضة يؤكد احقيتي بهذا الانجاز الذي كان صعبا في نفس الوقت بتواجد اسماء لامعة شان لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد وائل جلوز ولاعب التنس مالك الجزيري.
ولهذا فان التتويج اسعدني كثيرا وسيحملني مسؤولية مضاعفة في مستقبل الرهانات".
وحول المواعيد القادمة اوضح اسامة الوسلاتي المتوج بالميدالية البرونزية في الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو انه "سيشارك في شهر جانفي القادم في دورة دولية بالولايات المتحدة الامريكية كما ستكون لي في سنة 2017 عديد المواعيد الاخرى مثل بطولة العالم للتايكواندو بكوريا الجنوبية وعدد من الجوائز الكبرى واتمنى ان يكون يحالفني الحظ لاسيما في بطولة العالم ".
وانهى الوسلاتي قائلا "امل ان يكون النجاح من نصيبي خلال السنة القادمة وان احافظ على لقب افضل رياضي للموسم فهو شرف كبير لكل رياضي في تونس".
ويذكر ان لاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي توج بلقب افضل رياضي لعام 2016 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بعدما تحصل على 707 نقاط متقدما على لاعب التنس مالك الجزيري (682ن) ولاعب كرة اليد وائل جلوز (518ن).



Publié le:2016-12-25 21:08:46

festival-4f73663dece5c1d32e58d5fcb6e89375-2016-12-25 21:08:46
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135935



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135935 610|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires