الدورة 21 لمهرجان عمر خلفت الدولي للمسرح بتطاوين تفتتح مساء الأحد بمشاركة 10 بلدان عربية

Dimanche 25 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-25 16:05:30

- يرفع الستار مساء اليوم الأحد بالمركب الثقافي بتطاوين، عن فعاليات الدورة 21 لمهرجان عمر خلفت الدولي للمسرح، بعرض مسرحي راقص للفنانة الجزائرية تونس آيت علي، يحمل عنوان "في سبيل الحياة"، يليه عرض مسرحية "الصحافي" عن نص لعبد الباسط الشاوش وإخراج أحمد عتيقة.وتسجل الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 30 ديسمبر، مشاركة 10 بلدان عربية هي تونس التي ستكون ممثلة بمسرحية "زمة" عن تأليف لإدوارد البي وإخراج عبد الحكيم سويد وكذلك مسرحية "بين البينين" إخراج حاتم حشيشة وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، فيما ستشارك المملكة المغربية بمسرحية "دار البارود" للمخرج عبد الحق الزروالي الذي اختار أن يقدم العرض الأول لعمله الجديد بالمركب الثقافي بتطاوين، وهي بادرة كان قد دأب عليها منذ الدورة الماضية عندما قدم العرض الدولي الأول لمسرحيته "حفار القبور".وتمثل الجزائر مسرحية "الشاطرة" للمخرجة سعاد السبكي، بينما ستحل ليبيا ممثلة بمسرحية "الرقص على أنغام السيفون" للمخرج مفتاح الفقيه.أما الأردن فيمثلها المخرج نصر الزعبي بمسرحية تحمل عنوان "هذيان على هامش المصير"، وتشارك السودان بمسرحية "طقس الجردق" لإزدهار محمد علي.وفي ما يتعلق بالمشاركة البحرينية، فإنها ستكون من خلال مسرحية "في راسي بطل" للمخرج عبد الرضا الحساوي، فيما يقدم الوفد العراقي مسرحية "الربيع القادم" للمخرج محمد عطية الغريب.وتنحصر المشاركة المصرية واللبنانية في الإشراف على الورشات التكوينية الموجهة للمبدعين من شباب الجهة، والمتمثلة في ورشة "العلاج بالدراما" التي ستؤمنها الفنانة المسرحية اللبنانية سوزان أبو علي، فيما سيؤمن المخرج المسرحي محمد حبيب ورشة تكوينية بعنوان "إعداد الممثل في الارتجال لبناء العرض المسرحي".ويسجل المهرجان انفتاحه على عدد من مناطق الجهة للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسه سنة 1989، وستشمل العروض المسرحية المبرمجة لهذه التظاهرة الدولية مناطق غمراسن وذهيبة ورمادة والصمار والبئر الأحمر، حيث سيحظى أهالي هذه المناطق بمتابعة عروض تونسية وعربية متنوعة.ومن المنتظر أن يشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على افتتاح الدورة ويعلن بالمناسبة عن انطلاق برنامج "تطاوين مدينة الفنون"، وذلك تفعيلا للمبادرة التي أقرتها الوزارة بهدف تنشيط الحركة الثقافية في الجهات لدعم مبدأ اللامركزية الثقافية، وتكريسا للحق في الفعل الثقافي والإبداعي لكل التونسيين، سيما في الجهات الداخلية.كما سيشرف الوزير بالمناسبة على مجلس مسرحي بعنوان "واقع وآفاق عمل الجمعيات المسرحية بولاية تطاوين".جدير بالذكر أن مهرجان عمر خلفت الدولي للمسرح بتطاوين تأسس سنة 1989، وأصبح ذا طابع دولي منذ الدورة الماضية (2015)، وقد تم بعثه تخليدا لروح فقيد الساحة المسرحية عمر خلفت أصيل مدينة غمراسن،.وكان المسرحي الراحل عمر خلفت (1938- 1986) شارك في عديد الأعمال السينمائية الكبرى أهمها الفيلم العربي "القادسية" الذي تقمص فيه الفقيد دور القعقاع بن عمر كما قام بتأليف وإخراج مسرحية "الجازية الهلالية" بالإضافة إلى مشاركته في عديد الأعمال المسرحية الأخرى.