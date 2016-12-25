Radio Babnet Tunisie  On Air: Wael Jassar - 3alli Jara  
Culture

مضاعفة ميزانية معرض تونس الدولي للكتاب بنسبة 500 بالمائة (مدير عام الدورة 33 )

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلن شكري المبخوت مدير عام الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب أن دورة 2017 تسجل مضاعفة ميزانيتها بنسبة 500 بالمائة مما يساعد على تنظيمها في ظروف أيسر وأفضل من سابقاتها.

وبين المبخوت خلال لقاء حواري تشاوري التأم يوم السبت بالعاصمة أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تفاعل إيجابيا مع طلب الهيئة المديرة للدورة 33 توفير الظروف المادية واللوجيستية اللازمة لإحكام تنظيم هذه التظاهرة الثقافية العريقة، بمضاعفة ميزانيتها بنسبة كبيرة، مجسدا الحرص على تطوير مضامين معرض تونس الدولي للكتاب والارتقاء بصيغ تنظيمه وتعزيز إشعاعه وطنيا ودوليا.
وجمع لقاء السبت أعضاء الهيئة المديرة لهذه الدورة، التي ستلتئم من 24 مارس إلى 2 أفريل 2017 بقصر المعارض بالكرم، بمختلف المتدخلين من ممثلي الوزارات والمنظمات المهنية وهياكل المبدعين، فضلا عن عدد من الإعلاميين والجامعيين.
وإثر توزيع العمل على أربع مجموعات تفكير، اهتمت بمسائل "التنظيم" و"المكانة والإشعاع" و"النهوض بالكتاب" و"البعد الثقافي للمعرض" ، أسفرت المشاورات والنقاشات عن تقديم جملة من المقترحات والتوصيات منها الآنية ومنها القابلة التنفيذ على المدى المتوسط وقد شددت في مجملها على ضرورة إحداث هيئة قارة حفاظا على استمرارية العمل والقدرة على المتابعة وتلافي النقائص من دورة إلى أخرى، وإعداد خطة اتصالية محكمة بهدف إعادة إشعاع التظاهرة واستعادة كبرى دور النشر العربية والأجنبية التي سجلت مشاركتها تقلصا في الدورات الأخيرة ، مع التأكيد على مزيد التنسيق بين عمل الوزارات ومختلف المتدخلين بهدف توفير فرص أكبر للتلاميذ والطلبة من العاصمة والمناطق الداخلية لزيارة المعرض واقتناء أحدث الإصدارات.
وشدد شكري المبخوت مدير عام الدورة 33 على أن الكتاب شأن عام وأن تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب لا يهم فقط الكتاب والناشرين أو سلطة الإشراف ممثلة أساسا في وزارة الشؤون الثقافية، ومن هذا المنطلق يحق للجميع من مهنيين ومبدعين وإعلاميين وممثلي مجتمع مدني وقراء ومربين، تقديم آرائهم ومقترحاتهم بما يعود بالنفع على هذا القطاع ويساهم في مزيد الاهتمام بالكتاب والتحفيز على المطالعة، خاصة وأن القراءة تعد شرطا أساسيّا من شروط الارتقاء المعرفي والثقافي والاجتماعي وتحصين المجتمع ضدّ التطرّف والانغلاق.



Publié le:2016-12-25 15:05:25

festival-dd5cd4c0aee21d0e3c101003b4e0ed41-2016-12-25 15:05:25
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135923



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135923 3379|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires