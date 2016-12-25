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Sport

استفتاء مجلة ''فرانس فوتبول'' لاختيار افضل لاعب مغاربي 2016 - عبد النور والخزري ومعلول من بين المرشحين

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة يوم امس السبت قائمة ضمت 9 لاعبين تم ترشيحهم للفوز بجائزة افضل لاعب مغاربي لموسم 2016.

وشملت القائمة 3 لاعبين تونسيين وهم ايمن عبد النور ( 27 سنة/ بلنسية الاسباني) ووهبي الخزري ( 25 سنة/ سندرلاند الانقليزي) وعلي معلول (26 سنة/ الاهلي المصري) و 3 لاعبين من المغرب وهم يونس بلهندة (26 سنة/ نيس الفرنسي) وسفيان بوفال (23 سنة/ ساوثامبون الانقليزي) وحكيم زياش (23 سنة/ اجاكس الهولندي) و3 جزائريين وهم رياض محرز (25 سنة/ ليستر سيتي الانقليزي) وسليمان سليماني (28 سنة/ ليستر الانقليزي) وفوزي غلام (25 سنة/ نابولي الايطالي).

وجاء على موقع مجلة "فرانس فوتبول" ان " عملية التصويت الخاصة باختيار افضل لاعب مغاربي ستتواصل الى غاية يوم 6 جانفي 2017"



Publié le:2016-12-25 11:15:23

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