بالصور- معلم يوزع ''بوتات بلاستيكية'' على أبناء العائلات المعوزة بأرياف جندوبة

وكان نفس المعلم نشر صورا له السنة الماضية وهو يقوم بتجفيف شعر تلاميذه بعد أن بللتهم الأمطار في طريقهم الى المدرسة
وقال المعلم أن بعد المدرسة عن منازل الأطفال يتسبب لهم في المعاناة كلما تساقطت الأمطار بغزارة نظرا لعدم توفر وسيلة نقل تقلّهم الى مدرستهم.
وقد اثارت الصورة تعاطف عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي التي دعت الوزارة النقل الى التدّخل وتوفير حافلة لنقل هءلاء التلاميذ الى مدرستهم.
Publié le:2016-12-25 11:04:19
Par:mandhouj (France )
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