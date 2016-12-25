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بالصور- معلم يوزع ''بوتات بلاستيكية'' على أبناء العائلات المعوزة بأرياف جندوبة

Dimanche 25 Decembre 2016
بــاب نــات - قام المعلم بمدرسة الجواهرية من ولاية جندوبة حاتم هواوي أمس السبت 24 ديسمبر بتوزيع عدد من " البوتات البلاستيكية" على التلاميذ أبناء العائلات المعوزة في المنطقة.

وكان نفس المعلم نشر صورا له السنة الماضية وهو يقوم بتجفيف شعر تلاميذه بعد أن بللتهم الأمطار في طريقهم الى المدرسة
وقال المعلم أن بعد المدرسة عن منازل الأطفال يتسبب لهم في المعاناة كلما تساقطت الأمطار بغزارة نظرا لعدم توفر وسيلة نقل تقلّهم الى مدرستهم.
وقد اثارت الصورة تعاطف عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي التي دعت الوزارة النقل الى التدّخل وتوفير حافلة لنقل هءلاء التلاميذ الى مدرستهم.







Publié le:2016-12-25 11:04:19

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7 de 7 commentaires pour l'article 135920

Momo1  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 14h 49m |           
المربي الذي يحس بأبنائه قدعرف طريق النجاح وبمثل هؤلاء ترتقي الإنسانية والشعوب وهذامايتجاهله الكثيرللأسف ويصرون على ذلك

WBtunisie  (Qatar)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 14h 38m | Par           
@hamedmeg:التصاور للتوعية و التحسيس بش غيرو يبادر زادة. المفروض نشكروه و نعملو كيفو مش نقولولو لواش تصور

Kamelwww  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 14h 34m |           
قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا.

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 13h 38m |           
ابداعات المربي بدون حدود اينما حط الرحال افاد و نفع و انبت سواء في القسم او في محيطه و عسى هذه الصور تخرس الاصوات الناعقة

Hamedmeg  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 13h 10m |           
تو البوطاط و تفاهمنا و الله يرحم والديك ، أما التصاور علاش ؟ والله وليت انشك في كل عمل خيري حتى كي يكون لله في سبيل الله

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 13h 03m |           
أولاد الحلال قليلون و أولاد الحرام كثيرون ، الله يرحم والديه ...
ملاحظة بسيطة : يبدو أنّ المدرسة بدون سياج فهل يتطوع أحد من الأثرياء ببناء سور لها ؟

Arif62  (Italy)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 11h 28m |           
شكرا سيدي على كرمك:كاد المعلم ان يكون رسولا



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