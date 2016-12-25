تحطم طائرة عسكرية روسية تقل 91 شخصا كانت متجهة لسوريا

Dimanche 25 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-25 09:08:58

- تحطمت طائرة عسكرية روسية تقل 91 شخصا في البحر الأسود بالقرب من منتجع سوتشي، بحسب وزارة الدفاع الروسية.واختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها من سوتشي (حوالي الساعة 2:20 بتوقيت غرينيتش)، ثم عثر على بعض حطامها.وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة من طراز تي يو 154، وكان على متنها أعضاء فرقة موسيقية عسكرية وصحفيون.وكانت الطائرة متجهة إلى محافظة اللاذقية في سوريا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف إن الطائرة كانت تقل ركابا كانوا سينظمون عرضا بمناسبة العام الجديد للجنود الروس الموجودين في سوريا.وكان من المخطط أن يقام العرض في قاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من اللاذقية.وتشن روسيا غارات جوية داخل سوريا دعما للرئيس بشار الأسد.