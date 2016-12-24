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Insolite

كندا: فيديو مأساوي لزفاف بعد توزيع شاب صورا فاضحة مع العروس

Samedi 24 Decembre 2016
وكالات - شبت مشاجرة جماعية ضخمة بين الحاضرين في حفل زفاف بعدما فاجأ شاب المدعوين بقيامه بتوزيع صور فاضحة تجمع بينه وبين العروس.

ونشر موقع "مترو" الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر المعركة الطاحنة باللكمات وقذف الكراسي التي نشبت بين المدعوين وانتهاء الحفل السعيد نهاية مأساوية بسبب العشيق السابق الذي فضح العروس.

ويعتقد أن الحفل كان مقاماً في مقاطعة تورونتو الكندية ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي لحق بالقاعة والمكان وأطلال المكان المليء بالزجاج والمقاعد والطاولات المكسورة.

وبدأت المعركة في حفل الزفاف عندما قام عشيق العروس السابق بالانتقام منها لزواجها من غيره بالدخول خلسة إلى الحفل وتوزيع صور علاقتهما الفاضحة على موائد المدعوين والأسرتين.



Publié le:2016-12-24 23:15:19

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