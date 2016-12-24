إجبار 54 ألف ألماني على مغادرة منازلهم

Samedi 24 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-24 22:21:57

- يغادر حوالي 54 ألف شخص من سكان المدينة الألمانية اوغسبورغ، منازلهم صباح يوم عيد الميلاد الأحد، بسبب عزم السلطات المحلية تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وفقا لصحيفة "سود دويتشه تسايتونج" الألمانية.وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة تزن حوالي أربعة أطنان، وتعتبر القنبلة الأكبر التي تم العثور عليها منذ الحرب العالمية.ويذكر أن عمال البناء وجدوا القنبلة في الجزء القديم من المدينة خلال الحفريات، ويعتقد أنها كانت تابعة للقوات البريطانية. وحذرت السلطات الألمانية السكان من البقاء في البيوت، وطلبت منهم المغادرة صباح يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وعززت السلطات، القوات المحلية بإرسال حوالي 600 جندي إضافي للمساعدة في هذه المهمة.