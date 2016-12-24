إجبار 54 ألف ألماني على مغادرة منازلهم

وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة تزن حوالي أربعة أطنان، وتعتبر القنبلة الأكبر التي تم العثور عليها منذ الحرب العالمية.
ويذكر أن عمال البناء وجدوا القنبلة في الجزء القديم من المدينة خلال الحفريات، ويعتقد أنها كانت تابعة للقوات البريطانية. وحذرت السلطات الألمانية السكان من البقاء في البيوت، وطلبت منهم المغادرة صباح يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وعززت السلطات، القوات المحلية بإرسال حوالي 600 جندي إضافي للمساعدة في هذه المهمة.
Publié le:2016-12-24 22:21:57
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: تونس ترحّب باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار القاضي بإدانة الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي