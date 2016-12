Erdogan: L’Armée syrienne libre est un mouvement de résistance

Samedi 24 Decembre 2016





Publié le:2016-12-24 20:47:50

Istanbul - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a répondu, samedi, aux accusations de «terrorisme» portées à l'encontre de l'Armée syrienne libre (ASL).«[L’ASL] est un mouvement de résistance qui n’a rien à voir avec les organisations terroristes», a-t-il affirmé dans un discours prononcé à l’occasion du congrès du Conseil turc des relations économiques internationales (DEIK).Et d’ajouter : «On accuse, dans les médias, l’ASL d’être une organisation terroriste. L’ASL représente l’opposition modérée en Syrie et n’a rien à voir avec les organisations terroristes. C’est un mouvement de résistance qui combat pour libérer ses terres».«Nous les [les combattants de l’ASL] avons entraînés. Comme je l’ai déjà dit nous devions établir une zone sécurisée sans terrorisme. Nous en avons déjà parlé avec la Russie, les Etats-Unis et l’Iran», a poursuivi le président turc.Au sujet de l’opération Bouclier de l’Euphrate, Erdogan a indiqué que «l’armée turc encercle des quatre côtés al-Bab et est sur le point de prendre totalement le contrôle de la ville».Il a affirmé, à ce propos, que son pays sera présent partout là où il y a de l’injustice, y compris dans les villes de Manbij et de Raqqa.